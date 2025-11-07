Öğrencilere Anne Yemekleri İkram Edildi

Selçuk Üniversitesi Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi öğrencilerine anne yemekleri ikram edildi.

Ailelerinden ayrı kalarak Seydişehir'de öğrenim hayatlarını sürdüren öğrencilere Seydişehir Sağlık Hizmetleri Geliştirme Derneği gönüllü anneleri evlerinde yaprak sarması, saç böreği, kurabiyeler, kekler, patates salatası ve çeşitli tatlılar hazırlayarak ikramda bulundu.

Programda Müzik Öğretmeni Yusuf Karakuş müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Sağlık Hizmetleri Geliştirme Derneği Başkanı Emine Arslan, "Öğrenciler anne ve babalarından, ebeveynlerinden ayrılarak Seydişehir'e geldi, bize emanetler. Biz nasıl kendi çocuklarımızın yatağa aç girmesini istemiyorsak, onların anneleri de muhtemelen aynı şeyleri düşünüyorlar. Onlara elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz." dedi.