Kampüsten Mahalleye İyilik Sağlık Hareketi Yeşildere'de

Güncelleme:
Selçuk Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Kampüsten Mahalleye İyilik Sağlık Hareketi' etkinliği, Meram Yeşildere Mahallesi'nde halk sağlığı, diş sağlığı ve tarım konularında bilgilendirme yaptı. Etkinlikte evlerinden çıkamayan yaşlı vatandaşlara sağlık taramaları yapıldı.

Selçuk Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öncülüğünde yürütülen "Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Kampüsten Mahalleye İyilik Sağlık Hareketi", Meram Yeşildere Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Muhtar Yaşar Ali Badem'in desteğiyle muhtarlık bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte Üniversitenin ziraat, tıp, veteriner ve diş hekimliği fakültelerinden akademisyenler vatandaşlarla bir araya geldi. Programda halk sağlığı, ağız ve diş sağlığı, hayvan sağlığı ile tarımsal üretim konularında bilgilendirici sunumlar yapıldı. Bilim İletişimi Ofisi Sorumlusu Öğr. Gör. Nazife Karaman'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte; Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, Tıp Fakültesi Arş. Gör. Dr. Salih Tuna, Veteriner Fakültesi Arş. Gör. Dr. Zekeriya Safa İnanç ve Diş Hekimliği Fakültesi Arş. Gör. Zihni Özel tarafından koruyucu sağlık hizmetleri, sağlıklı yaşam alışkanlıkları, hayvan hastalıklarından korunma, toprak verimliliği ve tarımda dijital uygulamalar başlıklarında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Etkinliğe katılan Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlhan Kartal da müdürlük olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Program kapsamında evinden çıkamayan yaşlı vatandaşlar ziyaret edilerek genel sağlık taramaları yapıldı. Ayrıca mahalledeki hayvanların da muayeneleri gerçekleştirildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
