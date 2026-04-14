MarkaFest bu yıl 'İyilikte Birleşmek: İyileştiren Markalar' temasıyla başladı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü tarafından düzenlenen "MarkaFest" bu yıl "İyilikte Birleşmek: İyileştiren Markalar" temasıyla düzenleniyor.

SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haldun Soydal, Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılışında, İletişim Fakültesinin öğrenciyi merkeze alan yaklaşımıyla öne çıktığını söyledi.

Öğrencilerin eğitim sürecinde sektörle doğrudan temas kurmasının önemli olduğunu vurgulayan Soydal, "MarkaFest bu yaklaşımın en etkili çıktılarından biri olarak karşımızdadır. MarkaFest, Reklamcılık Bölümü öğrencilerimizin sorumluluğu, yaratıcılığı ve özverisiyle hayata geçecektir. Öğrencilerimizin bu süreçte üstlendikleri sorumluluk, onların yalnızca geleceğin iletişimcileri değil, aynı zamanda bugünün üretken bireyleri olduklarını açıkça göstermektedir." diye konuştu.

SÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vedat Çakır, Reklamcılık Bölümünün, öğrencileri yaratıcı üretim süreciyle buluşturan ve öğrencilerin sektörle doğrudan temas kurmalarını sağlayan dinamik bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Öğrencilerin henüz mezun olmadan sektörle doğrudan temas kurabilmesinin, gerçek projelerde yer alabilmesinin güçlü akademik yaklaşımın en somut göstergesi olduğunu anlatan Çakır, şunları kaydetti:

"MarkaFest bu yaklaşımın sahadaki en güçlü yansımalarından biri olarak öne çıkmaktadır. Bu yıl, 'İyilikte Birleşmek: İyileştiren Markalar' temasıyla düzenlenen etkinliğimiz, markaların toplumsal sorumluluk ve sosyal etki üretme süreçlerini tartışmaya açan önemli buluşma noktasıdır. Bu organizasyon, öğrencilerimizin yalnızca sonuç odaklı değil, süreç odaklı bir öğrenme deneyimi yaşadıkları güçlü bir göstergedir. Fikir geliştirmekten planlamaya, iletişimden koordinasyona kadar pek çok aşamada aktif rol almaları onları mesleki açıdan çok yönlü gelişim sürecine taşımaktadır."

İki gün sürecek etkinlikte çeşitli markaların üst düzey yöneticileri ve pazarlama iletişimi endüstrisinin profesyonelleri gençlerle buluşacak.