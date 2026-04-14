Haberler

MarkaFest bu yıl "İyilikte Birleşmek: İyileştiren Markalar" temasıyla başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, 'İyilikte Birleşmek: İyileştiren Markalar' temasıyla MarkaFest etkinliğini düzenliyor. Etkinlikte öğrenciler ve sektör profesyonelleri bir araya geliyor.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü tarafından düzenlenen "MarkaFest" bu yıl "İyilikte Birleşmek: İyileştiren Markalar" temasıyla düzenleniyor.

SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haldun Soydal, Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılışında, İletişim Fakültesinin öğrenciyi merkeze alan yaklaşımıyla öne çıktığını söyledi.

Öğrencilerin eğitim sürecinde sektörle doğrudan temas kurmasının önemli olduğunu vurgulayan Soydal, "MarkaFest bu yaklaşımın en etkili çıktılarından biri olarak karşımızdadır. MarkaFest, Reklamcılık Bölümü öğrencilerimizin sorumluluğu, yaratıcılığı ve özverisiyle hayata geçecektir. Öğrencilerimizin bu süreçte üstlendikleri sorumluluk, onların yalnızca geleceğin iletişimcileri değil, aynı zamanda bugünün üretken bireyleri olduklarını açıkça göstermektedir." diye konuştu.

SÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vedat Çakır, Reklamcılık Bölümünün, öğrencileri yaratıcı üretim süreciyle buluşturan ve öğrencilerin sektörle doğrudan temas kurmalarını sağlayan dinamik bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Öğrencilerin henüz mezun olmadan sektörle doğrudan temas kurabilmesinin, gerçek projelerde yer alabilmesinin güçlü akademik yaklaşımın en somut göstergesi olduğunu anlatan Çakır, şunları kaydetti:

"MarkaFest bu yaklaşımın sahadaki en güçlü yansımalarından biri olarak öne çıkmaktadır. Bu yıl, 'İyilikte Birleşmek: İyileştiren Markalar' temasıyla düzenlenen etkinliğimiz, markaların toplumsal sorumluluk ve sosyal etki üretme süreçlerini tartışmaya açan önemli buluşma noktasıdır. Bu organizasyon, öğrencilerimizin yalnızca sonuç odaklı değil, süreç odaklı bir öğrenme deneyimi yaşadıkları güçlü bir göstergedir. Fikir geliştirmekten planlamaya, iletişimden koordinasyona kadar pek çok aşamada aktif rol almaları onları mesleki açıdan çok yönlü gelişim sürecine taşımaktadır."

İki gün sürecek etkinlikte çeşitli markaların üst düzey yöneticileri ve pazarlama iletişimi endüstrisinin profesyonelleri gençlerle buluşacak.

Kaynak: AA / Zehra Melek Tuğlu
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası

Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
Şanlıurfa'da liseye silahlı baskın! 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti

Liseye silahlı baskın! 16 yaralı var, saldırgan intihar etti
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış

Birileri bu yorumu ciddiye alsa okul saldırısı önlenebilirdi

Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku talimatı

Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail okul yollarını kapattı, küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu

Boğaz düğümleyen görüntü
Hamile eşinin cesediyle 10 gün aynı evde kalan kocadan akıllara durgunluk veren savunma

Hamile eşinin cesediyle 10 gün yaşayan caniden akılalmaz savunma
Test sonucu pozitif çıkan Emir Can İğrek’ten ilk sözler

Test sonucu pozitif çıkan Emir Can İğrek’ten ilk sözler
Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var

Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var
İsrail okul yollarını kapattı, küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu

Boğaz düğümleyen görüntü
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor

Ajanslar son dakika koduyla geçti! Düşmanlar yeniden masaya oturuyor
Didem Ceran’dan Atilla Taş’a tepki: Dalga geçiyor ama izleyemiyorum

Atilla Taş’a tepki: Dalga geçiyor ama izleyemiyorum