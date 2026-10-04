Selçuk Üniversitesi takımı denizi olmayan Konya'da İDA üretti, TEKNOFEST'te ikinci oldu

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TEKNOFEST İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nda ikinci olarak kürsüye çıkan Selçuk Üniversitesi MYS Kapsül Yavuz Takımı Kaptanı Beyza Akkoç, "Denizi olmayan bir şehir olan Konya'da insansız deniz aracımızı ürettik. Parklarda sabahlayarak, suların olmadığı yerlerde çeşitli imkanlar yaratarak bu aracı geliştirdik." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğünde gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Festival kapsamında Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen "İnsansız Deniz Aracı Yarışması"nda ikinci olan Selçuk Üniversitesi MYS Kapsül Yavuz Takımı, elde ettiği dereceyle TEKNOFEST Güneydoğu "Şampiyonlar Geçidi"nde yerini aldı.

MYS Kapsül Yavuz Takımı Kaptanı Beyza Akkoç, yaşadıkları süreci ve TEKNOFEST Güneydoğu'ya ilişkin düşüncelerini AA muhabirine anlattı.

Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi olan Akkoç, tasarladıkları insansız deniz aracının (İDA) tasarım, üretim, yazılım ve elektronik altyapısının tamamen kendi ekiplerine ait olduğunu belirtti.

Yurt dışında da önemli başarılara imza attıklarını vurgulayan Akkoç, "Geçtiğimiz aylarda Çin'deki insansız su altı yarışmasından dünya birincisi olarak döndük. Bir ay önce de Norveç'te düzenlenen insansız deniz aracı yarışmasında dünya ikinciliği elde ettik. Gölcük'te düzenlenen TEKNOFEST yarışmasında ise Türkiye ikincisi olduk." diye konuştu.

İHA ve İDA entegrasyonuyla kamikaze görevini tamamladılar

TEKNOFEST Mavi Vatan'daki yarışmada otonom olarak görev yaptıklarını aktaran Akkoç, 30 takım arasından parkuru tamamlayabilen 5, görevini otonom olarak yerine getiren 4 ekipten biri olduklarına dikkati çekti.

Aracın teknik özelliklerine ve saha performansına ilişkin bilgi veren Akkoç, şunları kaydetti:

"Aracımız, hedef koordinatlara giderken rotasının önüne çıkan engellerden lidar ve kamera donanımıyla, sensör füzyonu sayesinde kaçarak hedefe gitti. Son görevimiz olan kamikaze angajmanında ise bir renk bilgisine ihtiyacımız vardı. Bu veriyi insansız hava aracından (İHA) alıp insansız deniz aracına aktararak angajmanımızı başarıyla tamamladık."

"Denizi olmayan şehirde, parklarda sabahlayarak çalıştık"

Şanlıurfa'daki "Şampiyonlar Geçidi"nde araçlarını sergilemekten, ziyaretçilere ve özellikle çocuklara projelerini anlatmaktan büyük gurur duyduklarını dile getiren Akkoç, yaklaşık iki yıldır çok zorlu yollardan geçtiklerini ifade etti.

Geliştirme sürecinde Konya'da kısıtlı imkanlarla çalıştıklarını anlatan Akkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Denizi olmayan bir şehir olan Konya'da insansız deniz aracımızı ürettik. Parklarda sabahlayarak, suların olmadığı yerlerde çeşitli imkanlar yaratarak bu aracı geliştirdik. Aracımızı test ederken 5 gün boyunca sokakta, parkta yattığımız oldu. Güneşin alnından, kışın soğuğuna kadar veri setlerimizi oluşturana kadar sürekli kendi imkanlarımızla, zor şartlarda çalıştık. Bugün çok şükür derecelerimizi alarak buradayız."

Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunma hedefi

Takım olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarına yönelik vizyonları bulunduğunu belirten Akkoç, halihazırda AR-GE sürecinde olduklarını ve geleceğe dönük girişimcilik planları yaptıklarını bildirdi.

Ülkeye ve Milli Teknoloji Hamlesi'ne daha fazla nasıl fayda sağlayabileceklerini tartıştıklarını söyleyen Akkoç, "Mevcut projelerimizi ilerleyen süreçlerde inşallah hayata geçireceğiz. Yolun başından sonuna kadar destek olan aileme ve bir aile haline geldiğimiz ekibime teşekkür ederim. Bugün buradaysak bu, hepimizin emeği sayesindedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA