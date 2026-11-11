Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Selçuk Üniversitesi Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu 2027-2028'de öğrenci alacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Selçuk Üniversitesi Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu 2027-2028'de öğrenci alacak
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Selçuk Üniversitesi, siber güvenlik alanındaki insan kaynağı ihtiyacına katkı amacıyla Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulunu kurdu. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, 2027-2028 Eğitim Öğretim Yılı'nda öğrenci kabulünün planlandığını söyledi.

Selçuk Üniversitesi; dijitalleşmenin hız kazandığı, siber tehditlerin ulusal güvenlikten ekonomiye kadar geniş bir alanı etkilediği günümüzde nitelikli insan kaynağı ihtiyacına katkı sunmak amacıyla Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulunu kurdu. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, 2027-2028 Eğitim Öğretim Yılı'nda öğrenci kabul edilmesinin planlandığını söyledi.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 2030'a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası raporunda da ağ ve siber güvenlik, gelecekte önem kazanacak temel beceriler arasında gösteriliyor. Bu doğrultuda dijital ve teknolojik eğitim alanlarının geliştirilmesi, üniversitelerin öncelikli çalışma başlıkları arasında yer alıyor. Bu ihtiyaca yönelik adım atan Selçuk Üniversitesi, Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulunu kurarak eğitim altyapısını geleceğin meslek alanlarından biriyle buluşturdu. Konya'nın ve üniversitenin beşeri sermayesi ve mevcut altyapısı dikkate alınarak hayata geçirilen yüksekokul için eski TÖMER binası tahsis edildi. Fiziki altyapının hazırlanması ve akademik kadronun tamamlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Rektör Yılmaz: "Siber güvenlik alanındaki açığı kapatmayı planlıyoruz"

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, siber güvenliğin önümüzdeki dönemde çok daha fazla ihtiyaç duyulacak alanlardan biri olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Yılmaz, "İlerleyen dönemde ihtiyacını öngördüğümüz özellikle siber güvenlikle alakalı bu yıl meslek yüksekokulumuzu kurduk. İnşallah altyapı çalışmalarını tamamlayıp akademik kadromuzu güçlendirmemizle beraber önümüzdeki yıl itibarıyla da eğitim öğretimimize başlayacağız. İki yıl sonrasında inşallah ilk mezunlarımızı vermeyi hedefliyoruz. Şu anda tüm sektörün ihtiyacının olduğunu düşündüğümüz siber güvenlik alanındaki açığı üniversite olarak kapatmayı planlıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 43 sitede yayınlandı.
Melis Civelek'in oğlu da annesinin dizisinde! Torpil tartışması yeniden gündemde

Anne yazıyor, çocukları oynuyor! Melis Civelek'in oğlu da oyuncu çıktı
Arabesk müziğin usta ismi Cengiz Tekin hayatını kaybetti

Arabesk müziğin usta isminden acı haber!

Eğlence mekanına silahlı saldırı! Gencecik adamı hayattan kopardılar

Ülkenin gençliği nereye gidiyor! Suçlarının cezası yaşlarından fazla
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

50 bin lirayı duyan koşuyor! Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor

50 bin lirayı duyan koşuyor! Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor
Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif24

Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif
Nazan Şoray'dan Türkan Şoray'la küslük iddialarına yanıt: Ablama aşığım

Şoray kardeşler küs mü? Nazan Şoray iddialara son noktayı koydu
11 aylık bebek diri diri gömüldü! 24 saat sonra sağ bulundu

Bebeğe bu nasıl yapılır? Toprağın altında verdiği mücadele ağlattı
Çin'de kaldırımlar canlı yayın stüdyosuna dönüştü! Her biri ayrı çadırda

Kaldırımdaki çadırların sırrı şaşkına çevirdi
380 kilometre ötedeki Elbruz Dağı Rize'den görüntülendi! Karla kaplı zirve Ardeşen'den net göründü

380 kilometre öteden göründü! Karla kaplı dev zirve kameralarda
Üniversitede korkunç anlar! Panikle arkadaşına sarıldı, ikisi de alev aldı

Üniversitede dehşet! Panikle arkadaşına sarıldı, ikisi de alev aldı