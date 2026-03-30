Konya'da "Sıfır atık" farkındalığı için geri dönüşüm sergisi açıldı

Konya'da Selçuklu Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi işbirliğiyle geri dönüştürülmüş eserlerden oluşan " İkinci Hayat : İleri Dönüşüm" sergisi ziyarete açıldı.

30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla Selçuklu Belediyesi Hizmet Binası'nda düzenlenen serginin açılış töreninde konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, sıfır atık konusunu bir anlayış ve kültür olarak şehre kazandırmak istediklerini söyledi.

Selçuklu Belediyesi'nin sıfır atık konusunda önemli çalışmalar sürdürdüğünü ifade eden Pekyatırmacı, "Emine Erdoğan Hanımefendi'nin önderliğinde Türkiye'mizde sıfır atık programları başladığı günden itibaren hem teknik hem farkındalık hem de sosyal yönden çok önemli çalışmalar ortaya koyduk. Geri dönüşüm faaliyetlerini de aslında 10 yıldan daha uzun süredir sürdürüyoruz. Selçuklu Belediyemiz Türkiye'de 'sıfır Atık Belgesi'ni alan ilk belediye. Atıkların çöp olarak değil geri dönüştürülebilen ekonomik değeri olan ürünler olarak tekrar toplanması ve ekonomiye kazandırılması ile ilgili çok yoğun faaliyetler yaptık." ifadelerini kullandı.

Selçuklu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi iş birliğiyle hazırlanan sergi ile çevre bilincine katkı sağlamak amaçlanıyor.

Ayakkabı tasarımı ve üretimi, el sanatları, iç mimarlık ve moda tasarımı bölümlerinden öğrenci ve akademisyenlerin eserlerinin yer aldığı sergide, kullanım ömrünü tamamlamış kilimler, kot kumaşlar ve eski aksesuarlardan çantalar, atık derilerden üretilen yelekler ve giysiler dikkati çekiyor. Sergide çeşitli atık malzemelerin yeniden yorumlanmasıyla oluşturulan vazolar, sandalyeler, banklar ve dekoratif objeler de yer alıyor.