Filistinli Öğrenciler Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünde Buluştu

Selçuk Üniversitesinde (SÜ) eğitim gören Filistinli öğrenciler, düzenlenen toplantıda rektör yardımcıları ile bir araya geldi. Gazze'de yaşanan katliama dikkat çekilen buluşmada öğrencilerin görüşleri de dinlendi.

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünde gerçekleştirilen buluşmada Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Ak ve Prof. Dr. Haldun Soydal, üniversitede eğitim gören Filistinli öğrencilerle buluştu. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Ak, Filistin'de yaşanan zulmün bir gün biteceğine inandıklarını söyledi. Türkiye'nin Filistin davasına başından bu yana en büyük desteği veren ülkelerden biri olduğunu belirten Ak, sürecin dünya devletlerinin gündemine de taşındığını aktardı. Prof. Dr. Ak, "Filistin halkına yönelik destekler, çok küçük bir kıvılcımdan başlayarak dünya çapında yayılmaya devam ediyor. Zulüm illaki bir gün sona erecek. Sona erdiği zaman sizler mezun olmuş bireyler olarak oranın yeniden yapılanmasında 'Ben görev alacağım' düşüncesiyle eğitim hayatınızı sürdürmelisiniz. Filistin'e hizmet etme konusunda hazırlıklı olmalıyız. Kendimizi eğitim hayatımızda geliştirmek birinci hedefimiz olmalı" dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haldun Soydal da Selçuk Üniversitesinin bin 870 uluslararası öğrenci sayısıyla Konya'da en fazla uluslararası öğrenciye sahip üniversite olduğunu söyledi. 54 Filistinli öğrenciye de ev sahipliği yaptıklarını belirten Soydal, "Üniversite olarak Türkiye'nin Filistin konusundaki duruşunu destekleyecek adımlar atmak için sizlerle bir araya geldik. Bu konuda eyleme geçebilecek fikir ve önerilerinizi alma amacını taşıyoruz. Devletimizin bu konuda bize gösterdiği bir yol haritası var. Sizlerin fikir ve önerilerinizi alarak bir eylem planı oluşturmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - KONYA