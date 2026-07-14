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Geleceğin mühendislerine mavi derinliklerden kariyer çağrısı

Geleceğin mühendislerine mavi derinliklerden kariyer çağrısı
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Selçuk Üniversitesi Bilim Kafe etkinliğinde lise öğrencileri, otonom sualtı araçları, yapay zeka destekli sistemler ve savunma sanayisindeki kariyer fırsatları hakkında bilgi aldı.

Selçuk Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda otonom sualtı araçları teknolojileri, yapay zeka destekli sistemler ve savunma sanayisindeki kariyer fırsatları lise öğrencileriyle buluştu. Etkinlikte, Selçuk Üniversitesinin uluslararası başarı kazanan otonom sualtı araçları çalışmaları ile Türkiye'nin savunma sanayisine yetiştirdiği nitelikli insan kaynağı ön plana çıktı.

Yükseköğretim Kurulu öncülüğünde Selçuk Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından "Geleceğin Mesleklerinden Biri" temasıyla Fuat Sezgin Lise Medeniyet Akademisinde düzenlenen programa çok sayıda lise öğrencisi katıldı. Selçuk Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Nazife Karaman'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Terzioğlu; otonom sualtı araçlarının çalışma prensipleri, yapay zeka uygulamaları ve savunma sanayisindeki kullanım alanlarına ilişkin bilgi verdi. Terzioğlu, Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin uluslararası yarışmalarda elde ettiği başarıların Türkiye'nin insansız sistemler alanındaki gelişiminin önemli göstergelerinden biri olduğunu belirtti. Terzioğlu, "Su altı teknolojileri hala keşfedilmeyi bekleyen çok büyük bir alan. Yapay zeka, yazılım, elektronik ve mekanik disiplinlerini bir araya getiren bu çalışmalar geleceğin en önemli mühendislik alanlarından biri olacak. Gençlerimizin bugünden kendilerini geliştirerek TEKNOFEST gibi organizasyonlarda deneyim kazanmaları ve ülkemizi uluslararası platformlarda temsil etmeleri büyük önem taşıyor" dedi.

Program, soru cevap bölümüyle sona erdi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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