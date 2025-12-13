Yabancı üniversite öğrencileri Mevlana'yı Konya'da yakından tanıma imkanı buluyor

Öğretileri ile asırlardır tüm dünyanın ilgisini çeken Mevlana Celaleddin-i Rumi, yurt dışından yüksek öğrenim için Konya'ya gelen öğrencilere anlatılıyor.

Öğretileri ve İslam görüşüyle, tüm dünyada ilgi uyandırmayı sürdüren Mevlana, öğretilerinin yer aldığı önemli eserleriyle yüzyıllardır insanlığın yolunu aydınlatıyor.

Bu yıl Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında, 7-17 Aralık'ta "Huzur Vakti" temasıyla Konya'da gerçekleştiriliyor.

Etkinliklere, dünyanın dört bir yanından gelenler aynı manevi atmosferi paylaşıyor.

Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü'nde de Mevlana ve öğretileri anlatılıyor.

"Batı'da bugün Mevlana ile ilgili 100'den fazla kitap var"

Enstitü Müdürü Prof. Dr. Nuri Şimşekler, AA muhabirine, Mevlana'nın tüm dünyada tanındığını, ancak Batı dünyasında, Orta Asya ve Doğu dünyasından daha fazla ilgi gördüğünü söyledi.

İstatistikler ve yayın sayılarının da bunu gösterdiğine değinen Şimşekler, "Batı'da bugün Mevlana ile ilgili 100'den fazla kitap var. Hatta son 20 yılda Mevlevilik ile alakalı da kitaplar da çıktı. Oradaki insanlar kendi dillerinde Mevlevilik ile alakalı yayınlara da ulaşabilirken Asya'da bunun çok fazla olmadığını görüyoruz." dedi.

Şimşekler, enstitü olarak, 2006 ve 2007'de Bakü Devlet Üniversitesiyle ortak projeler yürüttüklerini, oradaki bilim insanlarına kitap ve çeşitli kaynaklar temin ettiklerini belirtti.

Avrupa'dan gelen öğrenciler Mevlana'yı daha iyi biliyor

Bunların yanında kente gelen yabancı öğrencilerle de bir takım faaliyetler yürüttüklerini vurgulayan Şimşekler, şunları kaydetti:

"Selçuk Üniversitesi olarak, buraya dünyanın dört bir yanından okumaya gelen öğrencilerle çalışmalar yapıyoruz. Şehre gelen öğrencilere ilk olarak Mevlana'dan haberdar olmaları için özellikle Şebiarus döneminde bilgi vermeye yönelik konferanslar ve paneller düzenliyoruz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde Batı'dan gelen öğrencilerin çoğunun Mevlana'yı bildiğini, duyduğunu az da olsa okuduğunu görüyoruz."

"Mevlana ve Ahmet Yesevi hakkında kitap yazmak istiyorum"

Üniversite eğitimi için Kazakistan'dan Konya'ya gelen öğrencilerden Fariza Zhailybaeva ise kente yaklaşık iki ay önce geldiğini ve Mevlana'nın dünyasına aşık olduğunu ifade etti.

Mevlana'nın hayatında önemli bir yer edindiğini anlatan Zhailybaeva, "Her hafta Mevlana'nın türbesini ziyaret ediyorum, Sema Ayin-i Şerifi izlemeye de gittim. Felsefe bölümü öğrencisiyim. Gelecek yıllarda Rumi ve Ahmet Yesevi hakkında kitap yazmak istiyorum." diye konuştu.

Bosna Hersek'ten gelen Armina Smajlovic de Mevlana ile ilgili daha önceden bilgi sahibi olduğunu, Mesnevi'yi okuduğunu anlattı.

Somalili Ahmed Kemaal Ahmed ise kendi ülkesinde Mevlana ile ilgili çok fazla bir şey bilinmediğini, ancak şiiri çok sevdikleri için kendisinde merak uyandırdığını, hocalarının sayesinde de daha fazla şey öğrendiğini dile getirdi.

Afganistanlı Süleyman Fazal da Mevlana'nın Fars dünyası için çok önemli bir şahsiyet olduğunu, şiirleri ve düşüncelerinin kendisi için çok anlamlı olduğunu kaydetti.