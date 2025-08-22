Selçuk Üniversitesi'nde Jüri Ücretleri Davası: İki Mahkeme Farklı Kararlar Verdi

KONYA'da Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, Spor Bilimleri Fakültesi'nde özel yetenek sınavlarında jüri üyeliği yapan akademisyenlerden, 2013-2022 yılları arasında ödenen jüri üyeliği ücretinin iadesini istedi. Emekli öğretim üyesi Dr. Orhan Şener'in, itirazı üzerine açılan davanın görüldüğü 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 'Özel yetenek sınav jürisi olarak ödenen bedeller yönünden herhangi bir ücret ödeneceği hususunda düzenleme bulunmadığı'nı belirterek ücretin ödenmesine karar verdi. Geçen yıl vefat eden öğretim üyesi Ahmet Çöndü'nün ailesi tarafından açılan itiraz davasının görüldüğü 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi ise 'Bu görevin asli görevleri arasında olmaması ve Anayasamızda angaryanın yasak olduğunun belirtilmesi nazara alındığında ödemelerin yersiz olmadığı anlaşıldı' diyerek ücretin iadesini reddetti.

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2022 yılında yaptığı denetimin ardından 2013-2020 yılları arasında Spor Bilimleri Fakültesi'nde özel yetenek sınavlarında jüri üyeliği yapan akademisyenlerden, o dönemler arasında ödenen jüri üyeliği ücretinin iadesini talep etmesi sebebiyle akademisyenler hakkında icra takibi başlatıldı. Akademisyenlerden yaklaşık 1,5 yıl önce emekli olan Dr. Ahmet Şener, iadesi istenen 20 bin 745,36 TL borç için itirazda bulundu. İtiraz davasının görüldüğü 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, '2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'na göre özel yetenek sınav jürisi olarak ödenen bedeller yönünden herhangi bir ücret ödeneceği hususunda düzenleme bulunmadığı, bu bağlamda davacı kurum tarafından talep edilen bedelin hukuka ve kanuna uygun olduğu değerlendirilmiş bu nedenle davalının yapmış olduğu itirazın haksızlığına karar verilmiştir.' diyerek, ücretin ödenmesine karar verdi.

DİĞER MAHKEME, ÖDENEN ÜCRETİN HAKLI OLDUĞUNA KARAR VERDİ

Akademisyenlerden geçen yıl vefat eden öğretim görevlisi Ahmet Çöndü'nün ailesi de jürilik üyesi ücretinin iadesi için itirazda bulundu. İtiraz davasının görüldüğü 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi ise jüri üyeliği görevinin asli görevleri arasında yer almadığını belirtti. Kararda, "Mahkememizce bilirkişi incelemesi yapılmış ve rapor alınmıştır. Her ne kadar alınan raporda ödemelerin yersiz olduğu belirtilmiş ise de dinlenen tanık beyanlarından davalı tarafın jüri üyeliği görevini fiili olarak yerine getirdiği, davacının yerine getirdiği bu görevin asli görevi olmadığı, yine tanık beyanlarından bu sınavların genellikle hafta sonu yapıldığı ve gece geç saatlere kadar devam ettiği, hem mesai saatleri dışında jüri üyeliğinin yapılmış olması, hem de asli görevleri arasında olmaması ve Anayasamızda angaryanın yasak olduğunun belirtilmesi nazara alındığında ödemelerin yersiz olmadığı anlaşıldığından davanın reddine karar verilmiştir" denildi.

'ASLİ GÖREVİMİZ DEĞİLDİ'

Emekli öğretim üyesi Dr. Orhan Şener, "Özel yetenek sınavlarında jüri üyeliğini, asli görevimiz dışında yaptık. Üniversite de bizim talebimiz olmamasına rağmen jüri üyeliği ücreti ödedi. Ama şu an da bizim hakkımızda 'Kurum zararı nedeniyle alacak' davası açıldı. Ben de yasal olarak itiraz hakkımı kullandım. Ancak mahkeme, özel yetenek sınav jürisi olarak ödenen bedeller yönünden herhangi bir ücret ödeneceği hususunda düzenleme bulunmadığını gerekçe göstererek davayı reddetti. Rahmetli bir akademisyen arkadaşımızın ailesinin açtığı itiraz davasında ise mahkeme itirazı haklı buldu ve ödenen ücretin asli görev dışında yapılan bir görev neticesi ödendiğini belirtti. İki mahkemede görülen dava aynı, ama kararlar farklı" diye konuştu.