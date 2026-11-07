Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü Organ Bağışı Haftası'nda farkındalık çalışması yaptı

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Konya'nın Karapınar ilçesinde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından organ bağışına yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında Selçuk Üniversitesi Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile Ecdat Kıraathanesi'nde bulunan vatandaşlara organ bağışının önemi, hayat kurtarmadaki rolü ve toplumsal farkındalığın artırılması konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri sırasında öğrencilere ve vatandaşlara organ bağışı hakkında bilgilendirici broşürler dağıtılarak konuya ilişkin merak edilen hususlar hakkında açıklamalarda bulunuldu. Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, organ bağışının bir insana umut, bir aileye mutluluk ve birçok kişiye hayata tutunma şansı sunduğuna dikkat çekerek organ bağışı konusunda toplumsal bilincin artırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı