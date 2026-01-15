Robotik diz protezi cerrahisiyle 70 yaşındaki hasta rahat yürümeye başladı

Konya'da diz kireçlenmesi nedeniyle yaklaşık 10 yıldır yürümekte zorluk çeken 70 yaşındaki hasta, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen robotik diz protezi cerrahisiyle iyileşti.

Erzurum'da yaşayan Hatice Çelik, iki dizinde de kireçlenmeden dolayı oluşan ağrıları nedeniyle günlük aktivitelerinde zorlanmaya başladı.

Başvurduğu hastanelerde doktorların ameliyat olmasını söylemesine rağmen korktuğu için operasyonu yıllarca erteleyen Çelik, çok kısa mesafeleri bile yürüyememeye başladı.

Çelik, ailesinin yönlendirmesiyle geldiği SÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nde uygulanan ve kişinin anatomisine özel tedavi imkanı sağlayan robotik diz protezi cerrahisiyle sağlığına kavuştu.

"En uygun pozisyonda ve doğru şekilde protezleri yerleştirmeye olanak sağlıyor"

Hastanenin Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selim Safalı, AA muhabirine, teknolojinin günden güne gelişmesine paralel olarak tıp biliminin de geliştiğini söyledi.

Robotik destekli cerrahilerin yavaş yavaş popüler olmaya başladığını belirten Safalı, "Bu cihazlar, cerrahi hassasiyetin yanında hasta konforu da sağlıyor. Hastanın kendi anatomisine uygun bir cerrahi müdahale yapmak için artık robotlar devreye giriyor. Hastanın bağlarını ve yumuşak dokularını bize optimum şekilde ölçerek en uygun pozisyonda ve doğru şekilde protezleri yerleştirmeye olanak sağlıyor." diye konuştu.

Bu cerrahi yöntemle hastanın erken dönemde memnuniyetinin sağlandığına dikkati çeken Safalı, manuel yöntemle gerçekleştirilen ameliyatlarda kanamaların fazla, hareketlerin daha kısıtlı olduğunu dile getirdi.

İki dizi de aynı anda ameliyat edildi

Safalı, Çelik'in yaklaşık 10 yıl sonra ağrılarından kurtulduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Hastamız, son evrede olan bir diz kireçlenmesi vakasıyla Erzurum'dan bize başvurdu. Ameliyattan çok korktuğu için bugüne kadar ertelemiş ve yürüyüşü çok kısıtlandığı için kısa mesafelere dahi yürüyemez duruma gelmiş. Tek seansta her iki dizini de bu robotik yöntemle ameliyat ettik. Ertesi gün hastamız, çok güzel şekilde yürümeye başladı. Kendi anatomisine uygun yerleştirilen protezle daha az ağrısı olan hasta, operasyondan üç gün sonra evine yürüyerek gitti. Bugün de kontrole geldi ve çok memnun."

"Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum"

Yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Hatice Çelik de yaklaşık 10 senedir süren ağrılarından kurtulduğunu, ağrıları nedeniyle günlük işlerini yaparken çok zorlandığını anlattı.

Kendisini artık iyi hissettiğini dile getiren Çelik, "Ameliyattan çok korkmuştum. Şu anda çok memnunum, yürümeye başladım. Ameliyattan bir gün sonra ayağa kalktım ve zorluk çekmedim. Kendimi yeni doğmuş gibi hissediyorum. Hocalara çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.