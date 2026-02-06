Selçuk Üniversitesi Öğrencilerinden 6 Şubat Anması: "Sorumlular Hesap Verene Kadar Öfkemizi Diri Tutacağız"

(KONYA) - Konya Selçuk Üniversitesi öğrencileri, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için sessiz yürüyüş düzenledi. Açıklamada, "Unutmamamız gereken çok şey var. Affetmeyeceğimiz çok kişi var. Biz Selçuk Üniversitesi öğrencileri olarak son sorumlu hesap verene kadar öfkemizi diri tutacağımızı, yitirdiğimiz sıra arkadaşlarımızı ve tüm yurttaşlarımızı mücadelemizde yaşatacağımızı buradan tekrar duyuruyoruz. Unutmayacağız, affetmeyeceğiz" denildi.

Selçuk Üniversitesi öğrencileri, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Öğrenciler, "6 Şubat'ta yitirdiklerimizi unutmayacağız, deprem katillerini affetmeyeceğiz" yazılı pankart ve "Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok", "Bu yıkımın siyasi sorumluları var", "Kar düzeniniz yıktı", "Kaybolan çocuklar nerede", "İmar affı öldürür", "Adalet olmadan yas bitmez" yazılı dövizler taşıdı.

Selçuk Üniversitesi Öğrencileri adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, burada 6 Şubat'ta yitirdiğimiz resmi rakamlarla en az 53 bin yurttaşımızı, Selçuk Üniversiteli sıra arkadaşlarımızı anmak için toplandık. Yaklaşık 8 milyon insanımızın doğrudan etkilendiği depremlerin 3. yıl dönümünde bu büyük trajedinin halkımızın gündeminden büyük bir ustalıkla uzaklaştırıldığını üzülerek görüyoruz. Şu an deprem bölgesinde yaşayanların hangi koşullarda hayatta kalma mücadelesi verdiğini, deprem katillerinin hak ettiği cezayı alması için ailelerin nasıl bir hukuk savaşı verdiğini; doğasını ve ata topraklarını ranta karşı korumak isteyen depremzedelerin karşısına nasıl jandarmaların dikildiğini tekrar tekrar anlatma ihtiyacı ve sorumluluğu içindeyiz."

Sözlerimize 3 yıl önce bugün saat 04.17'de milyonlarca hayatı geri dönülmez biçimde değiştiren depremin öncesini hatırlatmakla başlıyoruz. Özellikle Hatay ve Kahramanmaraş şehirlerinde, tüm bölgeyi etkileyebilecek büyük bir depremin olacağı bilim insanlarımız tarafından dile getirilmekteydi. Seçimlerde bir ayak oyunu olarak kullanılan 'imar affı' konusunda vicdan sahibi her şehir plancısının, mimarın, uzmanın haykırdığı risklere rağmen 294 bin kaçak yapı 'imar barışı' kapsamına alındı. Üstelik bu imar barışlarının en büyüğü ve kapsamlısı 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi çıkarıldı. Sadece imar afları değil; denetimsiz, piyasanın 'serbestliğine' kurban edilmiş gayrimenkul sektöründeki büyük rant; para babası müteahhitlerin doymaz iştahını yıllar yılı kabarttı. Denetimsizlikten faydalananlar üç kuruş için yurttaşların yaşam haklarıyla oynadıkça oynadı. Halkımızın can güvenliğini ucuz seçim hesaplarına, siyasi ikballerine, yandaş patronların ve müteahhitlerin ceplerine kurban edenleri unutmadık.

"Depremzedelere çadır satacak kadar alçalanları unutmadık"

Deprem anında AFAD, Kızılay ve ilgili devlet kurumlarının yetersizliğini hep beraber izledik. Koordinasyonda, lojistikte özellikle ilk haftalarda halkımızın nasıl ölüme terk edildiğini, halkın enkaz altında da enkazdan çıkarıldıktan sonra da nasıl yalnız bırakıldığını hep beraber gördük. Yurttaşların devlet kurumlarını eleştirmesi üzerine televizyonda kaşlarını çatarak, öfkeyle halkı tehdit edenleri, darbe olur histerisiyle ordunun kışladan çıkmasına izin vermeyenleri, depremzedelere çadır satacak kadar alçalanları unutmadık.

Depremin sonrasında da yurttaşlarımızın çilesi bitmedi. 6 Şubat 2023'ün üzerinden tam üç yıl geçmesine rağmen hala vatandaşımız konteynerde yaşıyor. Depremle birlikte altyapısı ciddi zararlar gören kentlerde hala neredeyse her gün elektrik ve su kesintileri meydana gelmeye devam ediyor. Tüm bu şartlarla birlikte özellikle Hatay'da halkın ekmeği suyu olarak nitelendirilen zeytinliklerin 'yol, bina yapılacak' bahanesiyle talan edilmesi ve ranta açılmasına karşı depremzedeler sefalet koşulları içerisinde direniş örmeye çalışmıştı. Halkımız ölürken göz yummakla kalmayıp depremden sonra da onların zeytinliklerine acımasızca beton döken doğa düşmanlarını unutmadık.

"Muhalefete düşman ceza hukuku uygulanırken deprem suçlularına af getirme girişiminde bulunanları unutmadık"

11. yargı paketi çerçevesinde deprem suçlularını da kapsayacak bir af düzenlemesine karşı depremde yakınını kaybeden aileler inatçı bir direnişe geçmiş, af düzenlemesinden deprem suçluları böylece istisna tutulabilmişti. Fakat hukuk alanındaki mücadele bitmiş değil. Deprem katillerinin olası kastla yargılanmasını isteyen aileler, ayrıca üst düzey kamu görevlilerinin dosyalara dahil edilmesini istiyor. 2025'te ortaya çıkan veri hırsızlığı ağı neticesinde depremde hayatını kaybedenlerin bile diplomalarının satılması ise ailelerin hem acılarını hem de öfkelerini perçinlemişti. Muhalefete düşman ceza hukuku uygulanırken deprem suçlularına af getirme girişiminde bulunanları, yitirdiğimiz yurttaşların diplomasını çalacak kadar alçaklaşanları unutmadık.

Özellikle son günlerde medyada kendine genişçe yer bulan Epstein adası skandalıyla birlikte akıllara depremde kaybolan çocukların akıbeti sorusu geliyor. Kaybolan çocukların tarikatların, cemaatlerin ağına düşmüş olabileceği ihtimalinin yanında yurt dışına kaçırılarak istismar edilmeleriyle ilgili ciddi iddialar bulunmasına rağmen bir soruşturma başlatılmadı, hatta meclise sunulan araştırma önergeleri AKP-MHP vekilleri tarafından reddedildi.

Unutmamamız gereken çok şey var. Affetmeyeceğimiz çok kişi var. Biz Selçuk Üniversitesi öğrencileri olarak son sorumlu hesap verene kadar öfkemiz diri tutacağımızı, yitirdiğimiz sıra arkadaşlarımızın ve tüm yurttaşlarımızı mücadelemizde yaşatacağımızı buradan tekrar duyuruyoruz. Unutmayacağız, affetmeyeceğiz."