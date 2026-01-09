Haberler

EKPSS Tercih Kılavuzu'nda düzenleme

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÖSYM, 2026-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'na Selçuk Üniversitesi Odyolog kadrosu için 7333 nitelik kodu eklendi. Adayların tercih süresi içerisinde değişiklik yapabilecekleri duyuruldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda Tablo-4'te yer alan Selçuk Üniversitesi Odyolog ünvanlı kadroya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "7333" nitelik kodu eklendiğini bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 8 Ocak'ta "osym.gov.tr" adresinden yayımlanan 2026-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda Tablo-4'te yer alan Selçuk Üniversitesi Odyolog unvanlı kadroya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 7333 (Başvurma Özel Şartları Odyolog) nitelik kodu eklendi. 2026-EKPSS/Kura Tercih Kılavuzu ve Tablo-4 yeni haliyle yayımlandı.

Buna göre, 7333 nitelik kodunun istendiği Odyolog kadrosuna, odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte ya da yüksekokullardan mezun olan, diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji yüksek lisansı veya doktorası yapan ya da lisansüstü eğitiminin Yükseköğretim Kurulunca bu alanlara eşdeğer olduğunu gösterir belgeye sahip olan adaylar başvurabilecek.

Bu düzenleme nedeniyle tercihlerini değiştirmek isteyen adaylar, tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebilecek. Adayların tercihlerini yaparken Tercih Kılavuzu'nda yapılan düzenlemelere ve değişikliklere dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Üniversite öğrencisi kız 'Beni çarşıya bırak' dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu

Üniversiteli kız "Beni çarşıya bırak" dedi, aldığı cevapla şoke oldu
Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Bu gece dev bir indirim geliyor