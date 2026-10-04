Haberler

Konya Selçuklu'da boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vuran zanlı gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Selçuklu ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını tabancayla yaralayan şüpheli, polis ekiplerince belirlenen adreste gözaltına alındı. Ağır yaralanan eşi, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Yazır Mahallesi Tören Sokak'ta İ.E. (55), eşi V. E.'ye (50) tabancayla ateş ettikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ağır yaralanan V. E. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu belirledikleri adreste bulunan zanlıyı gözaltına aldı.

Kaynak: AA
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tıp eğitimi Meclis'e taşındı: Aynı yıllarda İSBAK personeli ve Başbakan danışmanı görünüyor

Tıp eğitimiyle aynı yıllarda İSBAK kaydı! 85 bin dolar sorusu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye şampiyonu 13 yaşındaki güreşçi Yusuf Taha Turp hayatını kaybetti

Türkiye güreş şampiyonunun kahreden ölümü
24 dakikada 3 deprem! Bilim insanlarından 'deprem fırtınası' uyarısı

Uzmanlar aynı noktaya dikkat çekti, uyarıları korkuttu
Dünyanın gözü Ronaldo'nun vereceği cevapta

Dünyanın gözü Ronaldo'nun vereceği cevapta

Maden işçileri arasında bıçaklı kavga! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Maden işçileri arasında bıçaklı kavga! Ölü ve yaralı var
Süper Lig ertelenecek mi? İşte son gelişmeler

Süper Lig ertelenecek mi? Türk futbolunda sıcak saatler
Türkiye yeni stadına kavuşuyor

Türkiye yeni stadına kavuşuyor
Hülya Avşar korta çıktı, kıyafeti maçı gölgede bıraktı

Hülya Avşar'ın tenis kıyafeti olay! Kortu adeta podyuma çevirdi