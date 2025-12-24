Haberler

Beyşehir'den kısa kısa

Beyşehir'den kısa kısa
Güncelleme:
Beyşehir Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Tecrübe Paylaşımı Toplantısı'nda, din hizmetlerinde süreklilik ve sorumluluk vurgulandı. Aynı gün Selçuk Üniversitesi'nde uluslararası ticaret üzerine bir panel yapıldı.

Beyşehir Müftülüğünce "Tecrübe Paylaşımı Toplantısı" gerçekleştirildi.

Beyşehir Müftülüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, din hizmetlerinde süreklilik, samimiyet ve sorumluluk bilincinin önemli olduğunu söyledi.

Özverili çalışmalarından dolayı din görevlilerine teşekkür eden Öge, bu gibi programların çok önemli olduğunu dile getirdi.

Diğer konuşmacılar da görev süreleri boyunca edindikleri mesleki deneyimleri ve sahadaki uygulamalara dair tecrübelerini katılımcılarla paylaşarak, din hizmetlerinde istikrar ve sorumluluk anlayışına vurgu yaptı.

Uluslararası ticaretin nabzı Beyşehir'de attı

Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi'nde "Uluslararası Ticarette İşleyiş ve Vizyon, Profesyonellerin Bakış Açısı" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Akbıyık, üniversite ve sektör iş birliğinin önemine dikkati çekerek, gençlerin uluslararası ticaret alanında donanımlı bireyler olarak yetişmesinin ülkenin ekonomik geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Akbıyık, bu tür etkinliklerin artarak devam etmesinin hem öğrenciler hem de iş dünyası için önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti.

