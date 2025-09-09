Dr. Yusuf Yiğit'e 'Tez Yayın Ödülü'

MSKÜ Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık programı Öğretim Görevlisi Dr. Yusuf Yiğit, Selçuk Üniversitesi'nde "Tez Yayın Ödülü"ne layık görüldü.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık programı Öğretim Görevlisi Dr. Yusuf Yiğit, Konya Selçuk Üniversitesi tarafından düzenlenen 2025 Üstün Başarı Ödülleri kapsamında yapılan organizasyonda büyük bir başarıya imza atarak "Tez Yayın Ödülü" almaya hak kazandı.

Yaptığı araştırma ve analiz çalışmasında Muğla bölgesi ve Datça ballarını analiz ederek, İsviçre'nin saygın dergilerinde bilimsel akademik makale olarak yayınlanmasını sağlayan başarılı akademisyen, Ege Bölgesi kültürü ve yemekleri üzerine de birçok araştırmaya imza attı. Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz'ın imzasıyla takdim edilen ödül, bilimsel özgünlüğü ve yayımlanma değeri yüksek tezleriyle öne çıkan akademisyenlere veriliyor.

İsviçre kökenli dergide yayınlandı

Ayrıca öğretim görevlisinin yaptığı araştırma makalesi, dünyanın önde gelen saygın dergilerinden biri olan ve akademik değeri çok yüksek İsviçre kökenli bir dergide yayınlanarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Dr. Yusuf Yiğit'in, özellikle Osmanlı-Türk mutfak kültürü, balların depolama alanlarına bağlı kalite değişimleri ve fonksiyonel gıdalar üzerine yaptığı araştırmaları, ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlarda yer alırken, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu destekli öğrenci projesinde Muğla yöresinin balları kullanılarak geliştirilen bir araştırmada danışman olarak görev aldı.

Yöresel yemeklere dikkat çekiyorlar

Yaptıkları çalışmalarda özelikle Muğla'nın yöresel ürünlerine yoğunlaştıklarını söyleyen Dr. Yiğit, aşçılık yarışmalarında bile bu konuya özen gösterdiklerini, ürünleri analiz ederken Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Analiz Laboratuvarlarını kullandıklarını ifade ederek, ödülün kazanılmasında emeği geçen başta Prof. Dr. Suzan Yalçın olmak üzere, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar'a da bilimsel araştırmaları destekledikleri için teşekkür etti. - MUĞLA