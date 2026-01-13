Haberler

Konya'da balkondan düşen çocuk yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, balkondan düşen 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi ve çocuk, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde evin balkonundan düşerek yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Ertuğrul Gazi Caddesi'ndeki apartmanın üçüncü katında bulunan evin balkonuna hava almak için çıkan E.E.D. (15), dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.E.D, ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Volkan Demirel, 'Sen mi Ederson mu?' sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı

"Sen mi Ederson mu?" sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi

Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
Bu köyde kışın sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var

Bu köyde sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var
Ev arkadaşının 'Pavyon' iddiası genç kadını küplere bindirdi

Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
Volkan Demirel, 'Sen mi Ederson mu?' sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı

"Sen mi Ederson mu?" sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı
MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor

81 ile yazı gönderildi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
17 yaşındaki Eylül'ün katili en yakını çıktı

17 yaşındaki Eylül'ün katili en yakını çıktı