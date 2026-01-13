Konya'da balkondan düşen çocuk yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde evin balkonundan düşerek yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Ertuğrul Gazi Caddesi'ndeki apartmanın üçüncü katında bulunan evin balkonuna hava almak için çıkan E.E.D. (15), dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.E.D, ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.