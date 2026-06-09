TÜBA 8. Geleneksel Yaz Okulu başvuruları başladı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 8. Geleneksel Yaz Okulu başvurularının başladığını bildirdi.

TÜBA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Türk Akademisi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) işbirliğinde, Türk dünyasının farklı ülkelerinden genç araştırmacıları, akademisyenleri ve uzmanları bir araya getirecek 8. Geleneksel Yaz Okulu, 23-30 Ağustos 2026 tarihlerinde, Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde Konya'da gerçekleştirilecek.

Türkoloji, sanat ve medeniyet tarihi ile yapay zeka ve enerji başlıkları altında iki programın gerçekleşeceği yaz okulu, Türk devletleri arasında bilimsel, kültürel ve akademik işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla oluşturuldu. Ortak bilgi üretiminin teşvik edilmesine, araştırmacılar arasında sürdürülebilir akademik ağlar örülmesine ve Türk dünyasının ortak birikiminin geliştirilmesine katkı sunan yaz okulları, Türk dünyası için bilimsel bir köprü kurma hedefiyle programlandı.

"Akademik işbirliklerine imkan sağlayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Türk dünyasında bilimsel ve kültürel etkileşimin artırılmasının önemine işaret ederek, "Yapay Zeka ve Enerji Yaz Okulu, katılımcıların, enerji teknolojilerinin geleceğine yönelik yeni yaklaşımlar geliştirmelerine, sürdürülebilir enerji çözümlerine ilişkin farkındalıklarını artırmalarına ve uluslararası akademik işbirliklerine katkı sağlamalarına imkan sağlayacak. Türkoloji, sanat ve medeniyet tarihi yaz okulu ise alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla yürütülecek programı sayesinde, katılımcıların, Türk dünyasının ortak tarihi ve kültürel mirasına ilişkin bilgi birikimlerini geliştirmeleri ve disiplinler arası bakış açılarını güçlendirmeleri hedefleniyor." ifadesini kullandı.

Azerbaycan, Bosna-Hersek, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Karadağ, Moğolistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan ve Ürdün uyruklu 35 yaşını aşmamış doktora öğrencisi ve doktora sonrası araştırmacıların başvurusuna açılan programda, 35 katılımcının başvurusu kabul edilecek.

Yaz Okuluna başvurular, "summerschool.tuba.gov.tr" adresi üzerinden, 23 Haziran'a kadar yapılabilecek.