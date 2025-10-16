Haberler

Uluslararası Çocuk Gelişimi Kongresi Konya'da Başladı

Uluslararası Çocuk Gelişimi Kongresi Konya'da Başladı
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Çocuk Gelişimi Kongresi, 'Köklerden Geleceğe; Çocuğun Korunması ve Refahı' temasıyla başladı. Kongre Filistinli çocuklara ithaf edildi.

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından "Köklerden Geleceğe; Çocuğun Korunması ve Refahı" temasıyla düzenlenen 6. Uluslararası Çocuk Gelişimi Kongresi başladı. Çocuk Gelişimi alanında bilgi paylaşımı ve bilimsel etkileşimin güçlendirilmesini amaçlayan kongre, Filistinli çocuklara ithaf edildi.

Sultan Alparslan Kültür Merkezinde Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün destekleriyle 3 gün sürecek olan kongrenin açılışına Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Ak, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nur Feyzal Kesen, çocuk gelişimi alanında yurt içi ve yurt dışından uzman akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nur Feyzal Kesen, çocuğun refah ve korunmasının yalnızca gelişimsel süreçlerin değil; aynı zamanda insan hakları, sosyal adalet ve sürdürülebilir bir geleceğin temel bileşeni olduğunu söyledi. Kesen, "Kongremiz, geçmişten gelen birikimlerimizi geleceğin ihtiyaçlarıyla harmanlayarak çocukların yaşam kalitesini artırmaya yönelik bilimsel bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Kongremizin, çocukların refahı ve korunmasına ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde farkındalığın artmasına, yeni fikirlerin ve çözüm önerilerinin doğmasına, çocukların yararına kalıcı etkiler bırakmasını temenni ediyorum. Son olarak bu kongreyi tüm dünyaca koruyamadığımız Filistinli çocuklara ithaf ediyorum" dedi.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı ve Çocuk Gelişimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kezban Tepeli, 2025 yılının Türkiye'de "Aile Yılı" olarak ilan edilmesinin kongreye ayrı bir önem kazandırdığını söyledi. Ailenin çocuğun gelişiminde en temel güven alanı olduğunu; sevgi, aidiyet ve korunmanın ilk durağı olduğunu ifade eden Tepeli, "Ne yazık ki savaşların, yoksulluğun, göçlerin ve doğal afetlerin en büyük mağdurları çocuklar oluyor. Özellikle Gazze'de ve dünyanın pek çok çatışma bölgesinde çocukların yaşam hakları tehdit altında, eğitim hakları ellerinden alınmakta, oyun oynama ve güvenle büyüme hakları yok ediliyor. Bu tablo, çocuk gelişimi alanında çalışan bizlere çok daha büyük sorumluluk yüklüyor" şeklinde konuştu.

Kongre Doç. Dr. Adrijana Vinji'in çocukların yaşamını küresel bakıştan yerel gerçekliğe uzanan boyutlarıyla ele aldığı sunumla devam etti. - KONYA

