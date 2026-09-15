Selçuk Üniversitesince "Moğollar Çağında Anadolu ve İslam Dünyası" sempozyumu düzenlenecek

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Enstitüsünce, "Moğollar Çağında Anadolu ve İslam Dünyası: Büyük Olaylar, Büyük Adamlar ve Büyük Dönüşümler Yüzyılı" uluslararası sempozyumu düzenlenecek.

Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Demirci, 17-18 Eylül tarihlerinde Konya'da bir otelde düzenleyecekleri sempozyuma ilişkin yazılı açıklamasında, bilim dünyasının kıymetli temsilcilerini ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, konuya ilgi duyanları sempozyuma davet etti.

Sempozyuma Kore, Moğolistan, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, İran, Mısır, Ürdün, İngiltere ve diğer ülkelerden olmak üzere 11 farklı ülkeden ve yerli katılımcılarla birlikte toplam 63 bilim insanının katılacağını bildiren Demirci, "Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü olarak, 13. yüzyılın dünya tarihindeki en derin kırılmalarından birine sahne olan Moğol çağını, Anadolu ve İslam dünyası ekseninde ele alacak uluslararası bir sempozyumu düzenliyoruz. 13. yüzyıl, Cengiz Han önderliğindeki Moğol istilalarıyla Çin'den Doğu Avrupa'ya, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan geniş bir coğrafyada siyasi, sosyal ve kültürel dengeleri köklü biçimde değiştirmiştir. Bu yüzyıl, yalnızca yıkım ve istilanın değil, yoğun etkileşim, dolaşım ve yeniden yapılanmanın da yaşandığı 'tarihin en uzun yüzyılı' olarak nitelendirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Demirci, sempozyumda çok yönlü dönüşüm süreçlerini disiplinler arası bir bakışla ele almayı hedefleriklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Sempozyum, tarih, sanat tarihi, mimari, arkeoloji, iktisat tarihi, tasavvuf, ilahiyat, felsefe, dinler tarihi ve edebiyat gibi alanlardan araştırmacıları bir araya getirerek Moğol çağının Anadolu ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini çok boyutlu olarak tartışmayı hedeflemektedir. Amacımız, 13. yüzyılın yalnızca bir kriz ve yıkım çağı değil; aynı zamanda büyük dönüşümlerin, yeniden yapılanmaların ve tarihsel sürekliliklerin şekillendiği bir dönem olduğunu ortaya koymaktır."

Kaynak: AA