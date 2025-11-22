Haberler

Beyşehir'de Orman Bilinci Etkinliği ve Yeni Kafe Hizmeti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Ali Akkanat Kampüsü için fidanlar toprakla buluşturuldu. Selçuk Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte, 'orman bilinci' üzerine söyleşi yapıldı. Ayrıca, Beyşehir Belediyesi hasta yakınlarına yönelik yeni bir kafe hizmeti sunacak.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulunda söyleşi ve fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Beyşehir Ömer Akkanat Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen moderatörlüğünü Öğretim Görevlisi Dr. Serhat Kurt'un yaptığı etkinlikte "orman bilinci" konulu söyleşiye Konya Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın ve SÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Mehmet Zengin konuşmacı olarak katıldı.

Söyleşinin ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.

Beyşehir Belediyesi hasta yakınlarına kafe hizmeti sunacak

Beyşehir Belediyesi, Beyşehir Devlet Hastanesi acil servisi girişi karşısında yeni bir bina inşa ettirdi.

Belediye Başkanı Adil Bayındır, yapımında son aşamaya gelinen yeni binanın hastaneye gelen hasta yakınları ve vatandaşlara kafe hizmet vereceğini söyledi.

Bayındır, kafenin kısa süre içinde açacaklarını belirtti.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
