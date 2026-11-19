Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenleri, tarım, tekstil ve kağıt atıklarını geleneksel yöntemlerle doğal boyalı dokuma, hat ve kolaj çalışmalarında kullanarak sanat eserlerine dönüştürüyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) tanıtılan proje kapsamında, 4 akademisyen farklı sanat dallarında atıkların yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.

Bitki ve gıda atıklarından elde edilen doğal boyalarla renklendirilen yün ipliklerle dokuma eserler hazırlanıyor, tekstil ve kağıt atıkları da hat sanatı, dokuma ve kolaj çalışmalarında değerlendiriliyor.

Ceviz, soğan kabukları ve kök boya gibi doğal kaynaklardan elde edilen boyar maddelerle renklendirilen iplikler, tarımsal atıkların geleneksel üretim yöntemleriyle yeniden kullanılmasına imkan sağlıyor.

Projeyle atıkların yalnızca çevresel bir sorun olarak görülmemesi, yeniden değerlendirilerek ekonomik ve sanatsal üretime kazandırılması konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

"Halkın atığa bakarken, atığı değerlendirirken farklı bir bilince sahip olmasını istiyoruz"

Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Meral Akan, AA muhabirine, atıkların değerlendirilmesinde geçmişten gelen yaşam kültüründen yararlanılması ve geleneksel üretim anlayışının genç kuşaklara aktarılmasının önem taşıdığını söyledi.

Hedeflerinin günlük hayatta artık ihtiyaç duyulmayan ve atık olarak nitelendirilecek her türlü atık malzemeyi kullanarak bunları iktisadi kalkınmanın parçası haline getirmek ve sanat eserine dönüştürmek olduğunu belirten Akan, şunları kaydetti:

"COP31'de yer almamızın ana gayesi zaten buydu ve biz orada bu projemizi sunduk. Bizim asıl amacımız burada farkındalık yaratmak ve insanların atıkları kullanarak hayatlarını sürdürmelerini sağlamak. Bunun için atıkları dönüştürerek ruhlarına da iyi gelebilecek eserler ortaya koymak istedik. Halkın atığa bakarken, atığı değerlendirirken farklı bir bilince sahip olmasını istiyoruz."

"Medeniyetimizde atık diye bir şey yoktu"

Akan, "Atalarımızın yüzyıllar önce keşfettiği bu süreci biz yeniden keşfetmeye çalışıyoruz. İleri dönüşüm süreçlerini sorgularken kendi içimize dönmeli, kendi büyüklerimize bakmalı, onların yaşam tarzlarını bir kez daha sorgulamalıyız. Çünkü medeniyetimizde atık diye bir şey yoktu. Atığı o kadar ileri düzeyde bir bilinçle yönetmişlerdi ki dünyaya hiç atık bırakmadan yeni iktisadi değerler üreterek bu dünyadan göçtüler. Onları örnek alırsak, bunu da yeni nesillere aktarabilirsek biz de misyonumuzu tamamlamış olacağız." dedi.

Kaynak: AA