Çelik, üniversite öğrencilerinin kantin borçlarını üstlendi

Daha önce mahalle bakkallarındaki veresiye borçlarını ödemesiyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Çelik, Konya'daki Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi kantininde borçlu öğrencilerin isimlerinin camlara asılmasına tepki göstererek borçları üstlendi. 8 Nisan'da Konya'ya gideceğini belirten Çelik, "O borçlar artık benim, kardeşlerimin kantin borçlarını şahsım adına kapatacağım." dedi.

Şarkıcı Çelik, Ramazan ayında konser verdiği şehirlerde mahalle bakkallarındaki veresiye borçlarını ödemesiyle gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı bu kez üniversite kantinlerindeki borçları kapatacağını açıkladı.

Konya'daki Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi kantininde borçlu öğrencilerin isimlerinin camlara asılması üzerine açıklama yapan Çelik, bu duruma tepki gösterdi.

8 NİSAN'DA KONYA'DA

Öğrencilerin isimlerinin ifşa edilmesini eleştiren Çelik, uygulamanın gençleri rencide edebileceğini belirtti. Kendisinin de burslu okuduğunu ifade eden sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ulusal basında gördüm, genç kardeşlerimizin isimleri verilmiş. Genç kardeşlerimiz rencide olmuş. Yasal kısmını geçiyorum ama bu isimlerin açıklanması bizim değerlerimize uymaz. 8 Nisan'da Konya'ya geldiğimde, konserden önce veya sonra üniversiteyi ziyaret edip o kardeşlerimin kantin borçlarını şahsım adına kapatacağım."

KONSERİNİN OLDUĞU ŞEHİRLERDEKİ ÜNİVERSİTELERİ RADARINA ALDI

Ünlü isim, daha önce çeşitli şehirlerde uyguladığı borç kapatma uygulamasını üniversitelere de taşımayı planladığını belirtti. Çelik, konser programı kapsamında bulunduğu şehirlerde üniversite kantinlerini ziyaret ederek borcu olan öğrencilere destek olmayı hedeflediğini ifade etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Çelik'in açıklamaları sosyal medyada geniş yankı bulurken, konuyla ilgili farklı görüşler de paylaşıldı. Öğrencilerin ekonomik koşullarına dikkat çeken kullanıcılar, kantinlerdeki uygulamayı da tartışmaya açtı.

Daha önce Anadolu'nun çeşitli yerlerinde "Zimem Defteri" geleneğini yaşatarak bakkal borçlarını kapatan Çelik, bu hareketiyle yardımlaşmanın çoğalmasını amaçladığını dile getirmişti.

Elif Yeşil
