Selçuk Üniversitesinde Akademik Yıl, Bakan Yerlikaya'nın katılımıyla açıldı

2026 Akademik Yılı Açılış Töreni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla yapıldı.

Akademik yıl açılış töreni, Sultan Alparslan Kültür Merkezi 30 Ağustos Salonuna gerçekleştirildi. Törende açılış konuşmasını Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz yaptı. Rektör Yılmaz, göreve geldikleri günden itibaren üniversiteyi yalnızca bilgi üreten değil, ürettiği bilgiyi topluma aktaran bir yapıya kavuşturmak için çalıştıklarını belirterek, "Bu anlayışla araştırma kapasitemizi güçlendirdik, akademik üretkenliği teşvik ettik. Ulusal ve uluslararası sıralamalarda yükseldik, tam akreditasyon sürecimizi başarıyla tamamladık. Çok sayıda bilimsel proje ve yayınla marka değerimizi güçlendirdik. Dijital dönüşüm kapsamında önemli mesafeler kat ettik" dedi.

Selçuk Üniversitesi'nin; Yükseköğretim Kurulunun 2030 vizyonu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yoluna kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Rektör Yılmaz, "Hedefimiz; üniversitemizi önce araştırma üniversitesi, ardından bir dünya üniversitesi haline getirmektir. Üniversiteler, yalnızca binalardan ibaret olmadığı gibi, gençlerimiz de sadece meslek edinmeleri için bu binaları dolduran bireyler değildir. Onlar geleceğin Türkiye'sini emanet edeceğimiz; korunması, desteklenmesi ve doğru şekilde rehberlik edilmesi gereken en kıymetli hazinemizdir. Gençlerimizi; sahte ideolojilerden, zararlı akımlardan, dijital tehlikelerden ve küresel yozlaşmanın etkilerinden korumak; onlara sağlam bir kimlik ve yüksek bir hedef kazandırmak, devletimizin en önemli önceliklerindendir. Selçuk Üniversitesi olarak biz de bu hassasiyetin bilinciyle hareket ediyor; gençlerimizi, kökleri bu topraklarda olan medeniyet bilinciyle, üretim ve sorumluluk duygusuyla donatmayı, asli görevimiz olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

Programda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya üniversitelerin bir ülkenin aklını, vicdanını ve geleceğini inşa eden yapılar olduğunu belirterek, "Bu anlamda Selçuk Üniversitesi, yalnızca Konya'nın değil, Türkiye'nin de gurur kaynağıdır. Selçuk Üniversitesi'nin tarihi, Konya'nın köklü maarif geleneğinin bir devamıdır" dedi.

Yerlikaya, gençlerin önüne kurulan tuzaklara dikkat çekti

İçişleri Bakanlığı olarak öncelikli hedeflerinin Türkiye'nin huzuru olduğunu ifade eden Bakan Yerlikaya, her türlü suç ve suç odağıyla bu amaç uğruna mücadele ettiklerini söyledi. Yerlikaya, verdikleri mücadelenin merkezinde gençler olduğunu vurguladı. Gençlerin önüne kurulan tuzaklara dikkat çeken Bakan Yerlikaya, "Önümüzde uçsuz bucaksız, sınırları olmayan bir sanal dünya var. Bu dijital dünyanın her bir yanı karanlık dehlizlerle dolu. Klavye başında sinsice bekleyen yeni nesil düşmanlar var. Yapay zeka destekli algoritmaların kötüye kullanılması, siber tehditleri her an kapımızı çalacak kadar yaygın ve yıkıcı bir güç haline getiriyor. Deepfake videolar, siber zorbalık, sanal bahis ve sanal kumar platformları… 'Bir tıkla' başlayan süreç, bir hayatı karartabiliyor. Siber devriyelerimiz, siber tehditlere karşı sarsılmaz bir kalkandır. Ancak bu mücadelede sizlerin desteği, dikkati çok değerli. Bir tehdit gördüğünüzde bize bildirin" dedi.

Bir diğer önemli mücadele alanlarının uyuşturucu olduğunu kaydeden Yerlikaya, "Uyuşturucu ile mücadelemizi sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık adına sürdürüyoruz. Bu illete karşı sıfır toleransla, milletçe omuz omuza mücadele ediyoruz. Narko Kapan operasyonları düzenliyoruz. Hedefimiz; özellikle gençlerimize musallat olan, hem internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden hem de mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcılarından baronlara kadar hepsini bir bir yakalamak" ifadelerini kullandı.

"Cezalarda caydırıcılığın sağlanması, böylelikle de trafik kültürünün oluşması için Yeni Trafik Yasası Teklifi hazırlandı"

Üzerinde önemle durdukları bir konunun da Trafik Güvenliği olduğunu belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2024 yılında trafik kazalarında 6 bin 351 vatandaşımızı kaybettik. Bunların 780'i 0-18 yaş arasında, 1881'i de 19-35 yaş arasında. Yani kaybettiğimiz canların 2 bin 661'i, 35 yaşını geçmemiş gençlerimiz. Bu rakamlar vicdanımıza ağır geliyor. Bu amaçla; cezalarda caydırıcılığın sağlanması, böylelikle de trafik kültürünün oluşması için Yeni Trafik Yasası Teklifi hazırlandı. Gazi Meclisimiz bu yasayı onayladığında, kalben inanıyoruz ki: direksiyon başına geçen herkes, göreceksiniz daha sorumlu davranacak. Yolda makas atamayacak, drift yapamayacak, 'Kızım evleniyor, oğlum askere gidiyor' diye keyfine göre yolu kapatamayacak. Herkes gaza basmadan önce, kırmızı ışıkta geçmeden önce bir kez daha düşünecek. Bizim amacımız trafik cezası kesmek değil, trafik kültürünü oluşturmak. Kurala uymanın 'hayat sigortası' olduğunu içselleştiren bir trafik kültüründen bahsediyorum. İşte bu noktada, Sizlerden, gençlerimizden destek bekliyoruz. Trafik kültürünü gençlerle birlikte oluşturacağız. Belki bunun için geç kaldık ama çocuklarımız için erken davranmak zorundayız" diye konuştu. - KONYA