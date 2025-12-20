Türk Yıldızları, Selçuk Üniversitesinde

Türk Yıldızları Akrobasi Timi, Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Savunma Teknolojileri ve Gelecek Stratejileri Konferansı SATEGS'2025 kapsamında öğrencilerle buluştu.

Selçuk Üniversitesi Müzesinde düzenlenen, Türk Yıldızları ekibinin gösterilerinin yer aldığı klip ve sunumlara yer verilen etkinlikte; Hava Pilot Binbaşı Alim Kocaman, Hava Pilot Binbaşı Mehmet Kılıç, Hava Pilot Binbaşı Sami Yalçın, Hava Pilot Üsteğmen Mehmet Cihad Karadutlu ve Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Üsteğmen Fatih Sağlam bilgi ve deneyimlerini anlattı. Hava Pilot Binbaşı Alim Kocaman, yetenek ve cesaretin kendileri için olmazsa olmazlar arasında yer aldığını belirtti. Gösteri esnasında kanatlar arasındaki mesafeyi bir metre olarak tutmaya çalıştıklarını aktaran Kocaman, "Genelde gösterilerimizde birkaç hareketin dışında hareketlerimizin yüzde 80'i yerden 300 fit ila bin 500 - 2 bin fit arasında oluyor. İnanılmaz kesişimler, aynı zamanda inanılmaz hareketler yapmaya çalışıyoruz. Bunlar için de tabii ki cesaret gerekiyor. Yapılan iş stresli, yaklaşık bin kilometre hızla hareketler yapıyoruz" dedi.

Hava Pilot Üsteğmen Fatih Sağlam da Türk Yıldızları'nın dünyada sayılı süpersonik jet timleri arasında zirvede yer aldığı söyledi. Timin 1 milyon 400 bin seyirci rekorunu da elinde bulundurduğunu ifade eden Sağlam, "Türkiye Cumhuriyeti olarak gittiğimiz her ülkede, her yerde gösteri yapabilecek imkan ve kabiliyete sahibiz. Yılda ortalama 20 yurt içi, 5 de yurt dışında gösteri gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar da 124 farklı il ve ilçemizde 535 gösteri icra ettik. Ağırlıklı olarak Avrupa olmak üzere de 26 farklı ülkede 176 gösteri gerçekleştirdik. Türk Yıldızları demek; Türk bayrağını, Türk bayrağının rengini, ülkemizin onurunu taşımak, milletimizi, ailemizi gururlandırmak, limitlerde yaşamak, limitlerde uçmak, limitleri de bilmek. Bizler limit konusuna gerçekten çok önem veriyoruz. Limitleri sonuna kadar zorluyoruz ancak kesinlikle hiçbir limiti aşmıyoruz. Bu disiplinle filomuzda tüm eğitimlerimiz ve uçuşlarımız gerçekleştiriliyor" diye konuştu. - KONYA