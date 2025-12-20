Haberler

Türk Yıldızları, Selçuk Üniversitesinde

Türk Yıldızları, Selçuk Üniversitesinde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Yıldızları Akrobasi Timi, Selçuk Üniversitesi'nde düzenlenen Uluslararası Savunma Teknolojileri ve Gelecek Stratejileri Konferansı kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Gösteri ve sunumlarla timin heyecan verici deneyimleri paylaşıldı.

Türk Yıldızları Akrobasi Timi, Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Savunma Teknolojileri ve Gelecek Stratejileri Konferansı SATEGS'2025 kapsamında öğrencilerle buluştu.

Selçuk Üniversitesi Müzesinde düzenlenen, Türk Yıldızları ekibinin gösterilerinin yer aldığı klip ve sunumlara yer verilen etkinlikte; Hava Pilot Binbaşı Alim Kocaman, Hava Pilot Binbaşı Mehmet Kılıç, Hava Pilot Binbaşı Sami Yalçın, Hava Pilot Üsteğmen Mehmet Cihad Karadutlu ve Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Üsteğmen Fatih Sağlam bilgi ve deneyimlerini anlattı. Hava Pilot Binbaşı Alim Kocaman, yetenek ve cesaretin kendileri için olmazsa olmazlar arasında yer aldığını belirtti. Gösteri esnasında kanatlar arasındaki mesafeyi bir metre olarak tutmaya çalıştıklarını aktaran Kocaman, "Genelde gösterilerimizde birkaç hareketin dışında hareketlerimizin yüzde 80'i yerden 300 fit ila bin 500 - 2 bin fit arasında oluyor. İnanılmaz kesişimler, aynı zamanda inanılmaz hareketler yapmaya çalışıyoruz. Bunlar için de tabii ki cesaret gerekiyor. Yapılan iş stresli, yaklaşık bin kilometre hızla hareketler yapıyoruz" dedi.

Hava Pilot Üsteğmen Fatih Sağlam da Türk Yıldızları'nın dünyada sayılı süpersonik jet timleri arasında zirvede yer aldığı söyledi. Timin 1 milyon 400 bin seyirci rekorunu da elinde bulundurduğunu ifade eden Sağlam, "Türkiye Cumhuriyeti olarak gittiğimiz her ülkede, her yerde gösteri yapabilecek imkan ve kabiliyete sahibiz. Yılda ortalama 20 yurt içi, 5 de yurt dışında gösteri gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar da 124 farklı il ve ilçemizde 535 gösteri icra ettik. Ağırlıklı olarak Avrupa olmak üzere de 26 farklı ülkede 176 gösteri gerçekleştirdik. Türk Yıldızları demek; Türk bayrağını, Türk bayrağının rengini, ülkemizin onurunu taşımak, milletimizi, ailemizi gururlandırmak, limitlerde yaşamak, limitlerde uçmak, limitleri de bilmek. Bizler limit konusuna gerçekten çok önem veriyoruz. Limitleri sonuna kadar zorluyoruz ancak kesinlikle hiçbir limiti aşmıyoruz. Bu disiplinle filomuzda tüm eğitimlerimiz ve uçuşlarımız gerçekleştiriliyor" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bakan Güler sürpriz çalışmayı duyurdu: Askerlikte devrim gibi yenilik

Askerlikte devrim gibi yenilik
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adliyede ifade veriyor

Sadettin Saran saatlerdir ifade veriyor! Tüm gözler adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anthony Joshua, Jake Paul'un çenesini kırdı

Maç sonu korkutan görüntü! Jake Paul'un çenesi kırıldı
Tuğyan'ın erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı! Küfürler ve hakaretler...

Olay anlar! Erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı
Transferde bombalar peş peşe! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attıracak

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attırıyor
Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı

Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı
Anthony Joshua, Jake Paul'un çenesini kırdı

Maç sonu korkutan görüntü! Jake Paul'un çenesi kırıldı
Nijerya basını: Osimhen baskı altında

Osimhen büyük baskı altında!
Üniversiteli Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest

Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest
'TMSF, Pınar Erbaş'ı Show Tv ekranından çekti' iddiası

Mehmet Akif Ersoy, eski eşini de yaktı
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Kuvvetli geliyor
'Ağzı yamulmuş' denilen Samar Dadgar iddialara yanıt verip sebebini açıkladı

'Ağzı yamulmuş' denildi! İddialara yanıt verip sebebini açıkladı
Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı! Ödenecek rakam bile belli

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
title