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Yunak ilçesinde yüksekokul öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi

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Konya'nın Yunak ilçesinde Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksekokulu'nda Finans, Bankacılık ve Sigortacılık ile Maliye bölümlerinden mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi. Okul müdürü Mahmut Sami Duran, okulun ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sunduğunu belirtti. Törende dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Konya'nın Yunak ilçesinde yüksekokul öğrencileri için mezuniyet töreni yapıldı.

Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksekokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Finans, Bankacılık ve Sigortacılık ile Maliye bölümlerinden mezun olan öğrenciler diplomalarını aldı.

Yunak Meslek Yüksekokulu Müdürü Mahmut Sami Duran, okulun akademik çalışmalarının yanı sıra ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sunduğunu kaydetti.

Duran, mezun olan öğrencilere meslek yaşamlarında başarı diledi.

Tören, dereceye giren öğrencilere ilçe protokolü tarafından onur belgesi, başarı plaketi ve çeşitli ödüller verilmesiyle sona erdi.

Programa, Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, ilçe protokolü ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Abdulkadir Uysal
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