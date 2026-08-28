Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan kimdir? Mesut Özarslan kaç yaşında, nereli?

Mesut Özarslan'ın hayatı ve kariyeri, Keçiören Belediye Başkanlığı göreviyle birlikte merak konusu olmaya devam ediyor. 1976 doğumlu olan Özarslan, Sivas'ta tamamladığı eğitimin ardından Konya Selçuk Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği eğitimi aldı. TOKİ'de başlayan bürokrasi kariyerinin ardından farklı kamu ve özel sektör görevlerinde bulunan Özarslan'ın siyasi geçmişi de dikkat çekiyor. İşte Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın yaşı, memleketi ve kariyerine ilişkin merak edilenler...

MESUT ÖZARSLAN KİMDİR?

Mesut Özarslan, 1976 yılında Sivas'ta doğan İnşaat Yüksek Mühendisi Dr. Mesut Özarslan'dır. İlk, orta ve lise eğitimini Sivas'ta tamamlayan Özarslan, Konya Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitede akademik çalışmalarını sürdüren Özarslan, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Bürokrasi ve siyaset alanlarında çeşitli görevlerde bulunan Özarslan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçildi.

MESUT ÖZARSLAN KAÇ YAŞINDA?

1976 doğumlu olan Mesut Özarslan, 2026 yılı itibarıyla 50 yaşındadır.

MESUT ÖZARSLAN NERELİ?

Mesut Özarslan, Sivas doğumludur. 1976 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Özarslan, ilk, orta ve lise eğitimini de memleketinde tamamladı.

MESUT ÖZARSLAN'IN KARİYERİ

Mesut Özarslan'ın kariyeri akademi, bürokrasi, iş dünyası ve siyaset alanlarında şekillendi. Konya Selçuk Üniversitesi'nde öğretim elemanı olarak akademik hayatına başlayan Özarslan, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladıktan sonra TOKİ'de Altyapı ve Zemin Etüd Şube Müdürü olarak görev yaptı. 2005 yılında Pakistan depremi sonrasında Başbakan adına Başkanlık Koordinatörü olarak deprem bölgesinde görev aldı.

Kurucusu olduğu Geolimit Mühendislik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak iş hayatını sürdüren Özarslan, siyasi kariyerinde ise İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyeliği, İYİ Parti Kurucu Ankara İl Başkanlığı, İYİ Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılığı ve üç dönem Genel İdare Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

2019 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde BELKO Genel Müdürlüğü, PORTAŞ Genel Müdürlüğü, PORTAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı ve ABB Başdanışmanlığı görevlerini üstlenen Özarslan, ayrıca FOMGET Kadın Futbol Kulübü Asbaşkanı ve ASKİ Spor Kulübü Başkanı olarak da görev yaptı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçildi.