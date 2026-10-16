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Konya Selçuklu'da otomobil, lastiği patlayan tıra arkadan çarparak 2 kişiyi yaraladı

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Konya Selçuklu'da otomobil, lastiği patlayan tıra arkadan çarparak 2 kişiyi yaraladı
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde lastiği patlayan ve sağ şeride geçerek duran tıra bir otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya'da bir otomobil, lastiği patlayan ve değiştirmek için duran tıra arkadan çarptı. Otomobilin tıra ok gibi saplandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi alınamayan 42 AAZ 832 plakalı tır, lastiği patladığı için sağ şeride geçerek durdu. O sırada sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 AOP 634 plakalı otomobil tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtarırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından otomobil, çekici yardımıyla tırın altından çıkarıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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