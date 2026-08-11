Halil Cin kimdir? Halil Cin neden öldü?

Selçuk Üniversitesi’nin eski rektörlerinden Prof. Dr. Halil Cin’in hayatını kaybetmesiyle birlikte, “ Halil Cin kimdir, neden öldü?” soruları gündeme geldi. Hukukçu, akademisyen ve siyasetçi kimliğiyle tanınan Cin’in kariyeri ve vefatına ilişkin merak edilenler haberimizde.

HALİL CİN KİMDİR?

Prof. Dr. Halil Cin, 1942 yılında Mersin’in Gülnar ilçesinde dünyaya gelen hukukçu, akademisyen ve siyasetçidir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Cin, aynı fakültede doktora eğitimini tamamladı.

Akademik kariyerinde öğretim üyeliğinin yanı sıra Dicle Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi’nde rektörlük görevlerinde bulundu. Özellikle 1984-1995 yılları arasında yürüttüğü Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü döneminde üniversitenin gelişiminde önemli rol üstlendi.

Halil Cin, akademik görevlerinin yanı sıra siyasette de yer aldı. 20. Dönem İçel (Mersin) Milletvekili olarak TBMM’de görev yapan Cin, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığı görevini de üstlendi.

Evli ve iki çocuk babası olan Cin, hukuk alanındaki akademik çalışmalarını da sürdürdü.

HALİL CİN NEDEN ÖLDÜ?

Selçuk Üniversitesi’nin eski rektörlerinden Prof. Dr. Halil Cin’in 11 Ağustos 2026 tarihinde hayatını kaybettiği açıklandı.

Halil Cin’in neden öldüğüne ilişkin ise kamuoyuna açıklanmış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle ölüm nedeni konusunda herhangi bir hastalık, kaza veya başka bir sebep belirtmek doğru değildir.

Cin’in cenazesinin Mersin’de toprağa verileceği bildirildi.