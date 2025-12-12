Haberler

Kütahya'da "14. Yüzyıl Anadolusu'nda Beyler, Çelebiler ve Ahiler" sempozyumu

Kütahya'da '14. Yüzyıl Anadolusu'nda Beyler, Çelebiler ve Ahiler' sempozyumu
Güncelleme:
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi iş birliğiyle 14. Yüzyıl Anadolusu'nda Beyler, Çelebiler ve Ahiler Uluslararası Sempozyumu'na ev sahipliği yaptı. Sempozyumda, Anadolu'nun sosyokültürel dönüşümüne dair önemli tartışmalar yapıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Selçuk Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 14. Yüzyıl Anadolusu'nda Beyler, Çelebiler ve Ahiler Uluslararası Sempozyumu'na ev sahipliği yaptı.

Germiyanoğlu Yakup Bey Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen açılışa, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Demirci, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan programda Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Arif Kolay, sempozyuma katılan akademisyenlere teşekkür ederek çalışmanın bilim dünyası için önemine dikkat çekti.

"Bu dönem Cumhuriyete uzanan sürecin temelini oluşturuyor"

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Demirci, sempozyumun neden 14. yüzyıla odaklandığını anlattı. Selçuklu Devleti'nin ve ardından Osmanlı'nın yönetim anlayışının temellerinin bu dönemde atıldığını vurgulayan Demirci, Mevlevilik başta olmak üzere dönemin kültürel yapılarının bu sürecin dışında tutulamayacağını söyledi.

"Amacımız Anadolu'nun sosyokültürel dönüşümüne perspektif katmaktır"

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ise 14. yüzyılın Anadolu'nun siyasi, toplumsal ve kültürel açıdan yeniden şekillendiği bir dönem olduğunu vurgulayarak, "Bu çağda beyler siyasi otoriteyi tesis etmiş, çelebiler irfanı toplumun kalbine yerleştirmiş, ahiler ise üretim ve ticareti belirli bir standarda kavuşturmuştur. Bu üç unsur arasındaki ilişkileri bilimsel yöntemlerle analiz etmek artık bir mecburiyettir. Amacımız literatüre yeni katkılar sunmak ve Anadolu'nun sosyokültürel dönüşümüne yeni bir perspektif kazandırmaktır" dedi.

Konuşmaların ardından Rektör Kızıltoprak'a özel basım Mesnevi ve tarih alanında önemli eserler hediye edildi.

Açılış oturumunda tarihçiler konuştu

Sempozyumun açılış oturumunda Prof. Dr. Feridun Emecen, Prof. Dr. İlhan Şahin ve Prof. Dr. Mustafa Çetin Varlık konuşmacı olarak yer aldı. Oturumda: Germiyan Beyliği'nin oluşumu ve Kütahya tarihindeki etkileri, Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi tartışmaları, Ahilik teşkilatının kökenleri ve dönüşümü Gibi başlıklar ele alındı. Konuşmacılara Prof. Dr. Arif Kolay tarafından teşekkür belgeleri ve hediyeleri takdim edildi. Toplam 7 oturumdan oluşan sempozyumda, değerlendirme oturumu da dahil olmak üzere 33 bildiri sunulacak. Sempozyum, 13 Aralık'ta gerçekleştirilecek kapanış oturumu ile tamamlanacak. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

