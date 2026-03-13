Haberler

Konya'da "dezenformasyonla mücadele farkındalık eğitimi" düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü ve Selçuk Üniversitesi Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu işbirliği ve Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle "Hakikatin Farkına Varmak" başlıklı dezenformasyonla mücadele...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü ve Selçuk Üniversitesi Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu işbirliği ve Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle "Hakikatin Farkına Varmak" başlıklı dezenformasyonla mücadele farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İletişim Uzmanı İhsan Çetin, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Şahabettin Yiğitbaşı Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, haber almanın ya da habere ulaşmanın insanın yaratıldığı ilk andan itibaren en temel hak ve özgürlüğü olduğunu söyledi.

Çetin, haber alma ve habere ulaşmanın tüm anayasalar tarafından güvence altına alındığını anlatarak, "Günümüzde yaşanan son hadiselerden sonra artık dezenformasyon, milli bir güvenlik sorunu haline gelmiştir. Şu anda çok yakın bir şekilde şahit olduğumuz bölgemizde yaşanan savaşların aslında tam bir enformasyon savaşı olduğunu, aslında bombalar kadar güçlü olduğunu, bir mermiden daha etkili olduğunu çok yakinen hepiniz takip ediyorsunuz." diye konuştu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin vatandaşları dijital medyanın saldırgan tavırlarına ve yalan haberlerine karşı korumak için kurulduğunu aktaran Çetin, kuruluşundan bu yana yaklaşık 3,5 yıllık süreçte 3 bin 127 haberi yalanladığını bildirdi.

"Dijital çağda dezenformasyon bilgi ekosisteminin en büyük tehlikesi olarak karşımıza çıkmakta"

İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut da Türkiye'nin sadece yurt içinde değil, yurt dışından da dezenformasyona maruz kaldığını örneklerle anlatarak, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, 35 farklı dilde dünyanın her tarafında her gün taramalar yapılıyor, Türkiye ile ilgili haberler derlenip toparlanıp ilgili kurumlara gönderiliyor. Orada o kadar çok Türkiye aleyhine haberler çıkıyor ki onun için bizim genel anlamda buna çok dikkat etmemiz gerekiyor." dedi.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vedat Çakır ise dijital çağda dezenformasyonun bilgi ekosisteminin en büyük tehlikesi olduğuna dikkati çekti.

Sosyal medya platformları ve yapay zeka destekli içerik üretiminin, yanlış bilgilerin hızla yayılmasına zemin hazırladığını dile getiren Çakır, "Bu durum bireysel algıları yanıltmakla kalmayıp toplumsal karar alma süreçlerini de kökten etkilemektedir. Sizler geleceğin liderleri, karar vericileri ve toplumun aydınlatıcıları olarak bu kaosun ortasında doğru bilgiyi ayırt edebilmek zorundasınız." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu Başkanı Fatma Selvi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İletişim Uzmanı Onur Özer, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İletişim Uzmanı Avukat Rabia Gürer ve Anadolu Ajansı Konya Bölge Müdürlüğü kıdemli muhabiri Zehra Melek Tuğlu birer sunum yaptı.

Sunumlarda, dezenformasyonun türleri, sosyal medyada yanlış bilginin yayılma yöntemleri, doğrulama teknikleri ve medya okuryazarlığının önemi gibi konular ele alındı, muhabirlerin sahada karşılaştıkları tecrübeler paylaşıldı.

Seminerin ardından katılımcılara sertifikaları verildi. Programa, öğrenciler ve akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin

Hamaney'in mesajı sonrası Trump'tan yeni tehdit: Bu deli pislikleri...
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti

Savaş sürerken Türkiye kilidi açtı
Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var

Başkente saldırının misillemesi ağır oldu! Onlarca yaralı var
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP'den peş peşe tepki geldi

İstiklal Marşı'nın dili tartışma yarattı: CHP ve MHP'den peş peşe tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı

6 yıl sonra bir ilk! Savaş sürerken kritik adımı duyurdular
Kiliseden 11 milyon TL çalıp genelevde yiyen piskopos görevden alındı

Kiliseden milyonlar çalıp genelevde yiyen piskopos için karar verildi
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı

6 yıl sonra bir ilk! Savaş sürerken kritik adımı duyurdular
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'nın durumu ağırlaştı

Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'dan korkutan haber
Macron: Irak'taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti

Savaşta korkulan oluyor