Sağlık ocağında test yapılıyor mu? - Haberler
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Sağlık ocağında test yapılıyor mu?

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Sağlık ocağında test yapılıyor mu?

Aşı olmayanlardan çeşitli durmalarda haftada 2 defa PCR testi istenecek olması PCR testi yapılan yerlerin merak edilmesine neden oldu. En çok Sağlık ocağı PCR testi yapıyor mu, konusu merak edildi. Peki, sağlık ocağı PCR testi yapıyor mu? Sağlık ocağında test yapılıyor mu?

Sağlık ocağında test yapılıyor mu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Pcr testi artık aşı okumayanlar için gerekli durumlarda mecburi oldu. Aşı olmayanlar ise PCR testinin nerelerde yapılacağını merak ederken Sağlık ocağı PCR testi yapıyor mu, merak edildi.

SAĞLIK OCAĞI TEST YAPILIYOR MU?

Sağlık ocağında koronavirüs PCR testi henüz yapılamıyor. PCR testi devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde yaptırılıyor.

PCR TESTİ YAPILAN YERLER

NO YETKLENDİRME GRUP NO İL KURUM

1 1 ADANA ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

2 3 ADANA ADANA ŞEHİR HASTANESİ

3 5 ADANA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BALCALI HASTANESİ

4 5 ADANA SEYHAN DEVLET HASTANESİ

5 5 ADANA ÖZEL YAŞAMLAB LABORATUVARI

6 9 ADANA ÖZEL BİR-LAB LABORATUVARI

7 9 ADANA-YÜREĞİR YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ

8 2 ADIYAMAN ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

9 6 ADIYAMAN ÖZEL ADIYAMAN PARK HOSPİTAL

10 2 AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

11 5 AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ

12 6 AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR ÖZEL PARKHAYAT HASTANESİ

13 4 AĞRI AĞRI DEVLET HASTANESİ PCR LABORATUVARI

14 3 AKSARAY AKSARAY EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

15 3 AMASYA AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

16 5 AMASYA-MERZİFON MERZİFON KARAMUSTAFA PAŞA DEVLET HASTANESİ

17 1 ANKARA ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

18 1 ANKARA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ MERKEZ VE ACİL LABORATUVARLARI

19 1 ANKARA GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MOLEKÜLER VİROLOJİ LABORATUVARI

20 3 ANKARA S.B.Ü. DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZID EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

21 3 ANKARA SB ANKARA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ BÖLÜMÜ LABORATUVARI

22 3 ANKARA AZİZSANCAR ARAŞTIRMA MERKEZİ COVİD-19 TANI MERKEZİ

23 4 ANKARA LOKMAN HEKİM TIBBİ HİZMETLER LTD. ŞTİ. ÖZEL ALAB LABORATUVARLARI

24 5 ANKARA YENİMAHALLE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

25 5 ANKARA ÖZEL MEDİCALPARK ANKARA HASTANESİ

26 5 ANKARA MİKROGEN GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ

27 5 ANKARA MYOGEN GENETIK HASTALIKLAR TANI MERKEZI

28 6 ANKARA S.B. GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

29 6 ANKARA ANKARA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

30 6 ANKARA INTERGEN GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ

31 6 ANKARA ÖZEL ZETA LABORATUVARLARI

32 6 ANKARA ÖZEL HRS ANKARA KADIN HASTANESİ

33 6 ANKARA ÖZEL ANKARA GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ

34 6 ANKARA ÖZEL DOĞA TIBBİ LABORATUVARLARI

35 6 ANKARA ÖZEL OMEGA-PRO GENETİK HASTALIKLARA DEĞERLENDİRME MERKEZİ

36 6 ANKARA ÖZELMİMHASTANESİ

37 1 ANKARA HSGM/ULUSAL İNFLUENZA MERKEZİ VE SOLUNUM YOLLARI VİRÜSLERİ LABORATUVARI

38 2 ANKARA ANKARA ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

39 2 ANKARA YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ VİROMED LABORATUVARLARI (ANKARA)

40 3 ANKARA BAŞKENT ANKARA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI MİKROBİYOLOJİ -PCR

41 5 ANKARA TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ SAĞLIK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİHASTANESİ Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

42 5 ANKARA ÖZEL KORUANKARA HASTANESİ

43 5 ANKARA DÜZEN LABORATUVARLARI

44 5 ANKARA ÖZEL MEMORİAL ANKARA HASTANESİ

45 5 ANKARA ÖZEL SYNLAB LABORATUVARI

46 5 ANKARA GENOKS GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ

47 5 ANKARA ÖZEL CLİNLAB LABORATUVARI

48 5 ANKARA ÖZEL ENA TIBBİ LABORATUVARLARI

49 6 ANKARA ÖZEL MEDİCANA INTERNATIONAL ANKARA HASTANESİ

50 6 ANKARA ÖZEL DENGE TIP LABORATUVARI

51 6 ANKARA ÖZEL EKO GLOBAL TIBBİ TANI LABORATUVARI

52 6 ANKARA ÖZEL SYNEVO LABORATUVARI

53 6 ANKARA ÖZEL AVİCENNA TIBBİ LABORATUVARI

54 6 ANKARA ÖZEL ANKARA UMUT HASTANESİ

55 6 ANKARA ÖZEL LÖSANTE ÇOCUK VE YETİŞKİN HASTANESİ

56 6 ANKARA ÖZEL SANATORYUM TIP MERKEZİ

57 6 ANKARA ÖZEL ÇANKAYA İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ TIBBİ LABORATUVARI

58 6 ANKARA ÖZEL BİLGİ HASTANESİ

59 6 ANKARA ÖZEL DEREN LABORATUVARI

60 7 ANKARA ÖZEL ANKARA CERRAHİ TIP MERKEZİ

61 7 ANKARA ÖZEL FİZYOCARE TIP MERKEZİ

62 9 ANKARA ÖZEL ORTADOĞU HASTANESİ İVEDİK CAD. NO:61 YENİMAHALLE/ANKARA

63 1 ANTALYA ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

64 2 ANTALYA ANTALYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

65 5 ANTALYA ÖZEL ŞELALE TIP MERKEZİ Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

66 5 ANTALYA TOSUN TIBBİ TAHLİLLER LABORATUVARI

67 3 ANTALYA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

68 5 ANTALYA ÖZEL ANTALYA MEDİCALPARK HASTANE KOMPLEKSİ LABORATUVARI

69 5 ANTALYA ÖZEL AKDENİZ SAĞLIK VAKFI (ASV)

YAŞAM HASTANESİ

70 5 ANTALYA ÖZEL OFM ANTALYA HASTANESİ

71 5 ANTALYA ÖZEL ANTALYA TIP MERKEZİ

72 5 ANTALYAÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANESİ

73 5 ANTALYA ÖZEL LARA ANADOLU HASTANESİ

74 5 ANTALYA ÖZEL ALANYA ANADOLU HASTANESİ

75 5 ANTALYA ÖZEL SİDE ANADOLU HASTANESİ

76 5 ANTALYA ÖZEL AKDENİZ ŞİFA HASTANESİ

77 6 ANTALYA ÖZEL MEDSTAR ANTALYA HASTANESİ

78 6 ANTALYA ÖZEL OLİMPOS HASTANESİ

79 6 ANTALYA ÖZEL ANTALYA GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ

80 7 ANTALYA ÖZEL ŞELALE TERMESSOS HASTANESİ

81 9 ANTALYA ÖZEL RICH HOSPİTAL HASTANESİ

82 6 ANTALYA ANTALYA KEPEZ DEVLET HASTANESİ

83 8 ANTALYA -MANAVGAT MANAVGAT DEVLET HASTANESİ

84 5 ANTALYA -MANAVGAT ÖZEL AKDENİZ HASTANESİ

85 9 ANTALYA -MANAVGAT ÖZEL MANAVGAT ESLEM HASTANESİ

86 3 ANTALYA-ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ALANYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

87 5 ANTALYA-ALANYA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ

88 6 ANTALYA-FİNİKE FİNİKE DEVLET HASTANESİ

89 9 ANTALYA-SERİK ÖZEL ASPENDOS ANADOLU HASTANESİ

90 9 ANTALYA-KEMER ÖZEL ANADOLU HASTANESİ

91 6 ARDAHAN ARDAHAN DEVLET HASTANESİ

92 4 ARTVİN ARTVİN DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

93 2 AYDIN AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

94 3 AYDIN AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

95 6 AYDIN-KUŞADASI ÖZEL GÖZDE KUŞADASI HASTANESİ

96 5 AYDIN-SÖKE AYDIN SÖKE ÖZEL EGEMED HASTANESİ

97 3 BALIKESİR BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ

98 1 BALIKESİR BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

99 8 BALIKESİR-BANDIRMA BANDIRMA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

100 6 BALIKESİR-BANDIRMA ÖZEL BANDIRMA ROYAL HASTANESİ

101 9 BALIKESİR-EDREMİT EDREMİT DEVLET HASTANESİ

102 6 BALIKESİR-EDREMİT ÖZEL EDREMİT KÖRFEZ HASTANESİ

103 4 BARTIN BARTIN DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

104 3 BATMAN ÖZEL BATMAN DÜNYA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

105 5 BATMAN BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİ PCR LABORATUVARI

106 6 BATMAN ÖZEL MEDİCAL PARK BATMAN HASTANESİ

107 3 BAYBURT BAYBURT HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

108 6 BİLECİK BİLECİK DEVLET HASTANESİ

109 3 BİNGÖL BİNGÖL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

110 3 BİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

111 1 BOLU BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

112 4 BURDUR BURDUR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

113 8 BURDUR-BUCAK BUCAK DEVLET HASTANESİ

114 1 BURSA BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

115 3 BURSA BURSA ŞEHİR HASTANESİ

116 4 BURSA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

117 5 BURSA ÖZEL MEDİCANA BURSA HASTANESİ

118 5 BURSA ÖZEL ULUDAĞ ANALİZ TIP LABORATUVARI

119 5 BURSA BURSA GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ

120 5 BURSA BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

121 6 BURSA VM MEDİCALPARK BURSA HASTANESİ

122 6 BURSAÖZEL ESENTEPE HASTANESİ

123 6 BURSA ÖZEL MEDİCABİL NİLÜFER HASTANESİ

124 6 BURSA ÖZEL BİYOTIP LABORATUVARI

125 6 BURSA ÖZEL CEYLAN INTERNATIONAL HOSPITAL

126 6 BURSA ÖZEL MEDİCABİL YILDIRIM HASTANESİ

127 7 BURSA ÖZEL ARİTMİ OSMANGAZİ HASTANESİ

128 7 BURSA ÖZEL BURTOM TIBBİ TAHLİL

129 3 ÇANAKKALE ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

130 8 ÇANAKKALE ÇANAKKALE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

131 7 ÇANAKKALE-BİGA ÇANAKKALE BİGA DEVLET HASTANESİ

132 4 ÇANKIRI ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

133 1 ÇORUM ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

134 9 ÇORUM ÖZEL ELİTPARK HASTANESİ

135 9 ÇORUM ÇORUM ÖZEL HASTANESİ

136 2 DENİZLİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MERKEZ LABORATUVARI

137 6 DENİZLİ DENİZLİ DEVLET HASTANESİ

138 6 DENİZLİ ÖZEL DENİZLİ TEKDEN HASTANESİ

139 7 DENİZLİ ÖZEL DENİZLİ SAĞLIK HASTANESİ

140 1 DİYARBAKIR DİYARBAKIR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

141 2 DİYARBAKIR DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

142 5 DİYARBAKIR ÖZEL DİYARBAKIR MEMORİAL HASTANESİ

143 5 DİYARBAKIR DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

144 2 DÜZCE DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

145 5 DÜZCE ÖZEL MEDLİFE LABORATUVARI

146 6 DÜZCE DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

147 6 DÜZCE ÖZEL ÇAĞSU HASTANESİ

148 1 EDİRNE TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

149 5 EDİRNE EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ

150 5 EDİRNE ÖZEL TRAKYA HASTANESİ

151 3 ELAZIĞ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MERKEZ LAB. MİKROBİYOLOJİ BÖLÜMÜ MOLEKÜLER LABORATUVARI

152 5 ELAZIĞ ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINA

153 5 ELAZIĞ ÖZEL DOĞU ANADOLU HASTANESİ

154 6 ELAZIĞ ÖZEL MEDİCALPARK ELAZIĞ HASTANESİ

155 3 ERZİNCAN ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

156 1 ERZURUM ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

157 3 ERZURUM SBÜ ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

158 5 ERZURUM ÖZEL BUHARAHASTANESİ

159 2 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ AD.

160 3 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

161 3 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ

162 5 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ

163 6 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ÖZEL GÜRLİFE HASTANESİ

164 6 ESKİŞEHİR ÖZEL ESKİŞEHİR ANADOLU HASTANESİ

165 4 GAZİANTEP GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ŞAHİNBEY ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

166 4 GAZİANTEP SANKO ÜNİVERSİTESİ SANİ KONUKOĞLU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

167 6 GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

168 1 GAZİANTEP GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

169 6 GAZİANTEP ÖZEL GAZİANTEP MEDİKALPARK HASTANESİ

170 6 GAZİANTEP ÖZEL GAZİANTEP ANKA HASTANESİ Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

171 6 GAZİANTEP ÖZEL GAZİANTEP SEVGİ HASTANESİ

172 6 GAZİANTEP ÖZEL DEVA HASTANESİ

173 7 GAZİANTEP ÖZEL MMT AMERİKAN HASTANESİ

174 7 GAZİANTEP ÖZELDEFALIFE HOSPITAL

175 9 GAZİANTEP ÖZEL LİV HOSPİTAL GAZİANTEP HASTANESİ

176 2 GİRESUN GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

177 5 GÜMÜŞHANE GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ

178 2 HAKKARİ HAKKARİ DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

179 3 HATAY HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

180 4 HATAY HATAY DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LAB

181 5 HATAY İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

182 5 HATAY İSKENDERUN ÖZEL PALMİYE HASTANESİ

183 5 HATAY ÖZEL İSKENDERUN GELİŞİM HASTANESİ

184 6 HATAY ÖZEL DEFNE HASTANESİ

185 7 HATAY-KIRIKHAN KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ

186 5 IĞDIR IĞDIR DEVLET HASTANESİ

187 2 ISPARTA ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

188 4 ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

189 1 İSTANBUL İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1 NOLU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

190 1 İSTANBUL İSTANBUL BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

191 1 İSTANBUL MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

192 1 İSTANBUL İSTANBUL SBÜ HAMİDİYE ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

193 1 İSTANBUL SULTANGAZİ HASEKİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

194 1 İSTANBUL FSM KUZEY LABORATUVARI

195 1 İSTANBUL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ VİROLOJİ VE TEMEL İMMİNOLOJİ BİLİM DALI

196 2 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ

197 2 İSTANBUL ACIBADEM LABMED LABORATUVARLARI

198 2 İSTANBUL BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

199 2 İSTANBUL ŞİŞLİ FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJL AD.

200 2 İSTANBUL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

201 3 İSTANBUL BİRUNİ ÜNİVERSİTES HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

202 3 İSTANBUL TUSEB ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ COVİD 19 TANI MERKEZİ

203 4 İSTANBUL S.B.KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ TANI MERKEZİ

204 5 İSTANBUL SBÜ KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

205 5 İSTANBUL SBÜ İSTANBUL SULTAN 2. ABDULHAMİD HAN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

206 6 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ

207 4 İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI MORG İHTİSAS DAİRESİ – MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

208 4 İSTANBUL YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

209 4 İSTANBUL İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ

210 4 İSTANBUL ÖZEL MEDİCANA INTERNATIONAL İSTANBUL HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

211 4 İSTANBUL İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ PCR LABORATUVARI

212 4 İSTANBUL ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖZEL NP BEYİN HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

213 4 İSTANBUL KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

214 5 İSTANBUL ÖZEL ATAŞEHİR FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ

215 5 İSTANBUL ÖZEL VEHBİ KOÇ VAKFI AMERİKAN HASTANESİ

216 5 İSTANBUL ÖZEL MEMORİAL ŞİŞLİ HASTANESİ

217 5 İSTANBUL ÖZEL AHENK LABORATUVARI

218 8 İSTANBUL ÖZEL GELİŞİM GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ

219 5 İSTANBUL ÖZEL MEDİCANA HOSPİTALS ÇAMLICA HASTANESİ

220 5 İSTANBUL ÖZEL MEDİCALPARK GÖZTEPE HASTANESİ

221 5 İSTANBUL ÖZEL SİSTEM TIP LABORATUVARI

222 5 İSTANBUL ÖZEL HİPOKRAT LABORATUVARI

223 5 İSTANBUL ÖZEL DÜZEN LABORATUVARI

224 6 İSTANBUL ÖZEL MEDICANA HOSPİTALS BAHÇELİEVLER

225 6 İSTANBUL ÖZEL İSTANBUL MEDİCİNE HOSPITAL

226 6 İSTANBUL ÖZEL YENİ İKLİM HASTANESİ

227 6 İSTANBUL ÖZEL MEDİCANA TIP MERKEZİ

228 6 İSTANBUL ÖZEL NİSA HOSPİTAL

229 6 İSTANBUL ÖZEL A HASTANESİ

230 6 İSTANBUL ÖZEL BAĞCILAR MEDİLİFE

231 6 İSTANBUL ÖZEL DUYGU HASTANESİ

232 6 İSTANBUL ÖZEL AVİCENNA ESENLER HASTANESİ

233 6 İSTANBUL ÖZEL GÖZTEPE HASTANESİ

234 6 İSTANBUL ÖZEL DNA LABORATUVARI GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ

235 6 İSTANBUL ÖZEL NİŞANTAŞI HASTANESİ

236 6 İSTANBUL ÖZEL BÜYÜKÇEKMECE KOLAN HOSPİTAL

237 6 İSTANBUL ÖZEL YENİBOSNA SAFA HASTANESİ

238 6 İSTANBUL ÖZEL LES MİKROGEN GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ

239 6 İSTANBUL ÖZEL ETHİCA İNCİRLİ HASTANESİ

240 5 İSTANBUL ÖZEL AVRUPA ŞAFAK HASTANESİ

241 5 İSTANBUL ÖZEL MEMORİAL BAHÇELİEVLER

242 5 İSTANBUL ÖZEL BİRUNİ GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ

243 5 İSTANBUL ÖZEL CENTRO LABORATUVARI

244 5 İSTANBUL ÖZEL MEDİPOL MEGA HASTANELER KOMPLEKSİ

245 5 İSTANBUL ŞİŞLİ INTERNATİONAL KOLAN HASTANESİ

246 5 İSTANBUL ÖZEL EMSEY HOSPİTAL HASTANESİ

247 5 İSTANBUL ÖZEL OKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

248 5 İSTANBUL ÖZEL HİSAR İNTERCONTİNENTAL HASTANESİ

249 5 İSTANBUL ÖZEL NGC GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ

250 5 İSTANBUL ÖZEL SYNEVO TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI

251 5 İSTANBUL ÖZEL DATALAB TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI

252 5 İSTANBUL ÖZEL EKO GLOBAL LABORATUVARI

253 5 İSTANBUL ÖZEL ULTRALAB TANI LABORATUVARI

254 5 İSTANBUL ÖZEL E-LAB LABORATUVARI

255 5 İSTANBUL ÖZEL GENETİKS GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ

256 5 İSTANBUL ÖZEL SİLİVRİ ANADOLU HASTANESİ

257 5 İSTANBUL ÖZEL AİLE HASTANESİ

258 5 İSTANBUL ÖZEL VM MEDİCAL PARK PENDİK HASTANESİ

259 5 İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ A.Ş.(TEKNOPOL İSTANBUL)

260 6 İSTANBUL ÖZEL NESİLLER GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ

261 6 İSTANBUL ÖZEL CİHANGİR TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI

262 6 İSTANBUL ÖZEL GÜNEŞLİ ERDEM HASTANESİ

263 6 İSTANBUL ÖZEL DONEGEN GENETİK HAST.DEĞERLENDİRME MERKEZİ

264 6 İSTANBUL ÖZEL AVİCENNA HASTANESİ ATAŞEHİR MERKEZİ LABORATUVARI

265 6 İSTANBUL ÖZEL MEDİCANA KADIKÖY

266 6 İSTANBUL YENİYÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÖZEL GAZİOSMANPAŞA HASTANESİ

267 6 İSTANBUL ÖZEL YEDİKULE SURP PİRGİÇ ERMENİ HASTANESİ

268 6 İSTANBUL ÖZEL PREMED GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ

269 6 İSTANBUL ÖZEL ÜMRAN TIP MERKEZİ

270 6 İSTANBUL ÖZEL PENDİK BÖLGE HASTANESİ

271 6 İSTANBUL ÖZEL MEDİCALPARK BAHÇELİEVLER HASTANESİ

272 6 İSTANBUL ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ

273 6 İSTANBUL İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GAZİOSMANPAŞA)

274 6 İSTANBUL TÜRK KIZILAY ÖZEL KARTAL HASTANESİ

275 6 İSTANBUL ÖZEL ADATIP KUTRKÖY HASTANESİ

276 6 İSTANBUL ÖZEL DOĞAN HASTANESİ

277 6 İSTANBUL ÖZEL AVRASYA HASTANESİ

278 6 İSTANBUL ÖZEL OTA-JİNEMED HASTANESİ

279 6 İSTANBUL ÖZEL İSTANBUL MEDİPOL HASTANESİ

280 7 İSTANBUL ÖZEL MEDİHAUS CERRAHİ TIP MERKEZİ

281 7 İSTANBUL ÖZEL VİROMED MERKEZİ LABORATUVARI

282 7 İSTANBUL ÖZEL BEYKENT HASTANESİ

283 7 İSTANBUL ÖZEL ERDEM HASTANESİ

284 7 İSTANBUL ÖZEL DERİNDERE HASTANESİ

285 7 İSTANBUL ÖZEL MERKEZ LABORATUVARI

286 7 İSTANBUL ÖZEL MEDISTATE KAVACIK HASTANESİ

287 7 İSTANBUL İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMAMERKEZİ

288 7 İSTANBUL ÖZEL BİLGİ GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ

289 7 İSTANBUL ÖZEL REYAP İSTANBUL HASTANESİ

290 7 İSTANBUL ÖZEL MEDİPOİNT TIP MERKEZİ

291 7 İSTANBUL ÖZEL GENLAB TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI

292 7 İSTANBUL ÖZEL ÖRNEK TIP MERKEZİ

293 7 İSTANBUL ÖZEL MEDHOME TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI

294 7 İSTANBUL ÖZEL ÇAĞDAŞ LABORATUVARI

295 7 İSTANBUL ÖZEL GENKLİNİK GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ

296 7 İSTANBUL ÖZEL AVRASYA HASTANESİ GAZİOSMANPAŞA

297 7 İSTANBUL MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

298 7 İSTANBUL ÖZEL FLORYA HASTANESİ

299 7 İSTANBUL ÖZEL PENDİK BAYPARK HASTANESİ

300 7 İSTANBUL ÖZEL BAYPARK HASPİTAL HASTANESİ

301 7 İSTANBUL ÖZEL İSTANBUL ŞAFAK HASTANESİ

302 7 İSTANBUL ÖZEL İSTANBUL BÖLGE HASTANESİ

303 7 İSTANBUL ÖZEL VİTAL HOSPİTAL

304 7 İSTANBUL ÖZEL MELTEM HASTANESİ VE DOĞUM HASTANESİ

305 7 İSTANBUL ÖZEL ASYA HASTANESİ

306 7 İSTANBUL ÖZEL MAVİ TIP LABORATUVARI BEYKENT

307 7 İSTANBUL ÖZEL GSM GİSBİR SAĞLIK MERKEZİ HASTANESİ

308 8 İSTANBUL ÖZEL REFERANS LABORATUVARI

309 8 İSTANBUL ÖZEL UMUT TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI

310 7 İSTANBUL ÖZEL RAMİ HASTANESİ

311 8 İSTANBUL ÖZEL YAŞAR HASTANESİ

312 8 İSTANBUL ÖZEL SYNLAB KOZYATAĞI TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI

313 9 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

314 9 İSTANBUL ÖZEL SANTE PLUS HASTANESİ

315 9 İSTANBUL ÖZEL MEDİKALİSTANBUL HASTANESİ

316 9 İSTANBUL ÖZEL TRG HOSPİTALİST HASTANESİ

317 9 İSTANBUL ÖZEL FENERYOLU GELİŞİM TIP LABORATUVARI

318 9 İSTANBUL ÖZEL İSTANBUL TEMA HASTANESİ

319 9 İSTANBUL ÖZEL HASTANE34 HASTANESİ

320 9 İSTANBUL ÖZEL SAYDAN TANI LABORATUVARI

321 9 İSTANBUL ÖZEL MEDİCANA ATAŞEHİR HASTANESİ

322 9 İSTANBUL ÖZEL YAŞAM TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI

323 1 İZMİR İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

324 1 İZMİR İZMİRTEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

325 2 İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MERKEZ LABORATUVARI

326 2 İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

327 8 İZMİR BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ

328 3 İZMİR SBÜ.İZMİR BOZYAKA EAH

329 5 İZMİR İZMİR MEDİCALPARK HASTANESİ

330 5 İZMİR İZMİR ÖZEL TINAZTEPE HASTANESİ Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

331 5 İZMİR ÖZEL TALATPAŞA TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI BAYRAKLI ŞUBESİ

332 5 İZMİR ÖZEL BİOLAB TIBBİ MİKROBİYOLOJİ VE BİYOKİMYA LABORATUVARI ALSANCAK ŞUBESİ MERKEZ LABORATUVARI

333 5 İZMİR ÖZEL İZMİR EGE TIBBİ BİYOKİMYA MİKROBİYOLOJİ PATOLOJİ LABORATUVARI

334 5 İZMİR ÖZEL EGE ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

335 5 İZMİR ÖZEL EGEPOL CERRAHİ HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

336 5 İZMİR ÖZEL EKOGLOBAL TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

337 5 İZMİR İZMİR ÖZEL CAN HASTANESİ

338 6 İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ ÇİĞLİ BEAH

339 6 İZMİR İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARASTIRMA HASTANESİ

340 6 İZMİR S.B.Ü. DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

341 6 İZMİR TORBALI DEVLET HASTANESİ

342 6 İZMİR ÖZEL SU HOSPİTAL HASTANESİ

343 6 İZMİR ÖZEL EGE İNCİ CERRAHİ TIP MERKEZİ

344 6 İZMİR ÖZEL KENT HASTANESİ

345 6 İZMİR ÖZEL ERBAYRAKTAR TIBBİ MERKEZİ LABORATUVARI

346 6 İZMİR ÖZEL MEDICANA INTERNATIONAL İZMİR HASTANESİ

347 6 İZMİR ÖZEL ERBAYRAKTAR TIBBİ MERKEZİ LABORATUVARI

348 6 İZMİR ÖZEL SAĞLIK HASTANESİ

349 7 İZMİR ÖZEL BATI ANADOLU CENTRAL HOSPITAL

350 7 İZMİR ÖZEL PARK TIP MERKEZİ

351 8 İZMİR ÖZEL MULTİGEN GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ

352 8 İZMİR ÖZEL GENTAN GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ

353 9 İZMİR ÖZEL TINAZTEPE GALEN HASTANESİ

354 6 İZMİR-ALİAĞA İZMİR ALİAĞA DEVLET HASTANESİ

355 5 İZMİR-MENEMEN ÖZEL YAŞAM SAĞLIK TIP MERKEZİ TIBBİ MERKEZİ LABORATUVARI

356 5 İZMİR-TORBALI ÖZEL MEDİFEMA HASTANESİ

357 8 İZMİR-TORBALI ÖZEL TINAZTEPE TORBALI HASTANESİ

358 2 KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

359 3 KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

360 6 KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ

361 2 KARABÜK KARABÜK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

362 8 KARABÜK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

363 3 KARAMAN KARAMAN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

364 2 KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİK. AD.

365 3 KASTAMONU KASTAMONU DEVLET HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

366 1 KAYSERİ KAYSERİ ŞEHİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

367 2 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

368 5 KAYSERİ KAYSERİ DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ PCR LABORATUVARI

369 5 KAYSERİ SYSTEM HOSPİTAL MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

370 5 KAYSERİ ÖZEL MELİKGAZİ HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

371 5 KAYSERİ ÖZEL MEDİCAL PALACEHASTANESİ

372 5 KAYSERİ ÖZEL MEMORIAL KAYSERİ HASTANESİ

373 5 KAYSERİ ÖZEL DETA-GEN GENETİK TANI MERKEZİ

374 2 KIRIKKALE KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

375 5 KIRKLARELİ KIRKLARELİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

376 7 KIRKLARELİ-LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ

377 2 KIRŞEHİR KIRŞEHİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

378 3 KİLİS KİLİS HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

379 2 KOCAELİ KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

380 2 KOCAELİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

381 6 KOCAELİ ÖZEL CİHAN HASTANESİ

382 5 KOCAELİ-BAŞİSKELE ÖZEL KOCAELİ HASTANESİ

383 6 KOCAELİ-DARICA SBÜ DARICA FARABİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

384 7 KOCAELİ-DERİNCE S.B.Ü. DERİNCE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

385 4 KOCAELİ-GEBZE TUSEB GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ COVİD 19 TANI LABORATUVARI

386 5 KOCAELİ-GEBZE ÖZEL GEBZE MERKEZ PRİME HASTANESİ

387 5 KOCAELİ-GEBZE ÖZEL ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ HASTANESİ

388 6 KOCAELİ-GEBZE GEBZE ÖZEL YÜZYIL HASTANESİ

389 6 KOCAELİ-GEBZE ÖZEL MEDİCALPARK GEBZE HASTANESİ

390 1 KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİTIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

391 2 KONYA S.B.Ü. KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

392 3 KONYA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ MOLEKÜLER LABORATUVARI

393 5 KONYA KONYA ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

394 5 KONYA KONYA NUMUNE HASTANESİ

395 9 KONYA KONYA BEYHEKİM EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

396 5 KONYA ÖZEL MEDOVA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

397 6 KONYA ÖZEL SİSTEM MERKEZ LABORATUVARI

398 6 KONYA ÖZEL MEDİCANA KONYA HASTANESİ

399 1 KÜTAHYA KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

400 1 MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

401 5 MALATYA MALATYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

402 6 MALATYA ÖZEL GÖZDEAKADEMİ HASTANESİ

403 3 MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ AD.

404 6 MANİSA MANİSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

405 6 MANİSA MANİSA ŞEHİR HASTANESİ

406 7 MANİSA-SALİHLİ MANİSA SALİHLİ DEVLET HASTANESİ

407 6 MANİSA-SOMA ÖZEL MEDİGÜN HASTANESİ

408 4 MARDİN MARDİN DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

409 1 MERSİN MERSİN ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

410 3 MERSİN MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

411 5 MERSİN ÖZEL VM MEDİCALPARK MERSİN HASTANESİ

412 6 MERSİN MERSİN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

413 8 MERSİN ÖZEL YENİŞEHİR HASTANESİ

414 6 MERSİN-SİLİFKE SİLİFKE DEVLET HASTANESİ

415 5 MERSİN-TARSUS TARSUS DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

416 2 MUĞLA MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

417 8 MUĞLA ÖZEL YÜCELEN HASTANESİ

418 8 MUĞLA-BODRUM BODRUM DEVLET HASTANESİ

419 5 MUĞLA-BODRUM ÖZEL BODRUM AMERİKAN HASTANESİ

420 5 MUĞLA-BODRUM ÖZEL ACIBADEM BODRUM HASTANESİ

421 6 MUĞLA-BODRUM ÖZEL ÖZCAN TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI

422 7 MUĞLA-BODRUM ÖZEL BODRUM TIP LABORATUVARI

423 9 MUĞLA/BODRUM ÖZEL PANMED TIP MERKEZİ

424 6 MUĞLA-FETHİYE FETHİYE DEVLET HASTANESİ

425 8 MUĞLA-FETHİYE ÖZEL LOKMAN HEKİM ESNAF HASTANESİ

426 9 MUĞLA/FETHİYE ÖZEL LETOON HOSPİTAL

427 5 MUĞLA-MARMARİS ÖZEL AHU HASTANESİ

428 5 MUĞLA-MARMARİS ÖZEL BOYUT TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI

429 5 MUĞLA-MİLAS 75.YIL MİLAS DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

430 5 MUĞLA-MİLAS ÖZEL ÖNDER SAĞLIK HİZMETLERİ MİKROBİYOLOJİ TIP LABORATUVARI

431 5 MUĞLA-ORTACA ORTACA DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

432 3 MUŞ MUŞ DEVLET HASTANESİ

433 7 MUŞ ÖZEL MUŞ ŞİFA HASTANESİ

434 5 NEVŞEHİR NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

435 5 NEVŞEHİR ÖZEL KAPADOKYA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

436 5 NEVŞEHİR ÖZEL VERSA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

437 3 NİĞDE NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

438 3 ORDU ORDU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

439 7 ORDU ÖZEL MEDİCALPARK ORDU HASTANESİ

440 7 ORDU ÖZEL ORDU UMUT HASTANESİ

441 8 ORDU-FATSA FATSA DEVLET HASTANESİ

442 4 OSMANİYE OSMANİYE DEVLET HASTANESİ MERKEZ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

443 7 OSMANİYE ÖZEL İBNİ SİNA HASTANESİ

444 7 OSMANİYE OSMANİYE ÖZEL YENİHAYAT HASTANESİ

445 1 RİZE SB.RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

446 9 RİZE ÖZEL GÖZLEM TIP LABORATUVARI

447 2 SAKARYA SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ KAMPÜSÜTIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

448 5 SAKARYA SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KORUCUK KAMPÜSÜ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

449 4 SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

450 1 SAMSUN SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

451 5 SAMSUN SAMSUN SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

452 7 SAMSUN-ÇARŞAMBA ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ

453 5 SAMSUN ÖZEL LIV HOSPİTAL

454 5 SAMSUN ÖZEL MEDİCANA HASTANESİ

455 5 SAMSUN ÖZEL ATASAM TIP MERKEZİ

456 6 SAMSUN ÖZEL VM MEDİCALPARK SAMSUN HASTANESİ

457 6 SAMSUN ÖZEL SAMSUN BÜYÜK ANADOLU HASTANESİ

458 8 SAMSUN-BAFRA BAFRA DEVLET HASTANESİ

459 5 SİİRT SİİRT EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

460 3 SİNOP SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

461 1 SİVAS SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

462 4 SİVAS SİVAS NUMUNE HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

463 6 SİVAS ÖZEL MEDİCANA SİVAS HASTANESİ

464 3 ŞANLIURFA ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

465 4 ŞANLIURFA HARRAN ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

466 7 ŞANLIURFA ŞANLIURFA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

467 7 ŞANLIURFA ÖZEL URFA LOTUS HASTANESİ

468 5 ŞIRNAK CİZRE DR SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

469 2 TEKİRDAĞ TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LAB.

470 7 TEKİRDAĞ TEKİRDAĞ DR. İSMAİL FEHMİ CUMALİOĞLU ŞEHİR HASTANESİ

471 6 TEKİRDAĞ ÖZEL TEKİRDAĞ YAŞAM HASTANESİ

472 6 TEKİRDAĞ-ÇERKEZKÖY ÖZEL OPTİMED HASTANESİ

473 5 TEKİRDAĞ-ÇORLU ÇORLU DEVLET HASTANESİ

474 6 TEKİRDAĞ-ÇORLU ÖZEL REYAP HASTANESİ

475 2 TOKAT TOKAT DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

476 1 TRABZON TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

477 1 TRABZON TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

478 5 TRABZON ÖZEL 7M HASTANESİ

479 5 TRABZON ÖZEL MEDİCALPARK KARADENİZ HASTANESİ

480 6 TRABZON ÖZEL İMPERYAL HASTANESİ

481 3 TUNCELİ TUNCELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

482 4 UŞAK UŞAK HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

483 8 UŞAK ÖZEL KEMALÖZ ÖZTAN HASTANESİ

484 3 VAN VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

485 6 VAN VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

486 3 YALOVA YALOVA DEVLET HASTANESİ

487 6 YALOVA ÖZEL ATAKENT HASTANESİ

488 6 YALOVA ÖZEL YALOVA HASTANESİ

489 2 YOZGAT YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

490 6 YOZGAT YOZGAT HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

491 2 ZONGULDAK ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

492 5 ZONGULDAK ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

493 7 ZONGULDAK-KARADENİZ EREĞLİ KARADENİZ EREĞLİ DEVLET HASTANESİ

494 6 ZONGULDAK-KARADENİZ EREĞLİ ÖZEL KARADENİZ EREĞLİ ECHOMAR HASTANESİ

495 8 ZONGULDAK-KARADENİZ EREĞLİ ÖZEL EREĞLİ ANADOLU HASTANESİ

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