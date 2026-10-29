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Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe'ye büyük kolaylık! Aziz Yıldırım'a mesaj gönderdi

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Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe'ye büyük kolaylık! Aziz Yıldırım'a mesaj gönderdi
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları sürerken Abdullah Avcı ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli takımın başına geçmeye sıcak baktığı belirtilen deneyimli teknik adamın, yaz aylarında yapılacak seçim nedeniyle yeni yönetimi bağlamayacak bir sözleşmeye imza atmaya hazır olduğu öne sürüldü.

  • Abdullah Avcı, salı akşamı Fenerbahçeli yöneticilerle teknik direktörlük görüşmesi gerçekleştirdi ve yönetime kapsamlı bir rapor sundu.
  • Avcı, yaz aylarında yapılacak başkanlık seçimi sonrası oluşacak olası yeni yönetimi bağlamayacak bir sözleşmeye imza atmaya hazır.
  • Fenerbahçe yönetiminde henüz kesinleşmiş bir teknik direktör kararı bulunmuyor; Avcı bu sezon takımın tüm maçlarını analiz etti.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. Sarı-lacivertli yönetimdeki bazı isimlerin, Trabzonspor ile şampiyonluk yaşayan ve Başakşehir'de uzun yıllar görev yapan Abdullah Avcı'yı mevcut şartlarda en uygun aday olarak gördüğü belirtildi.

"BEN BU TAKIMI ŞAMPİYON YAPARIM"

Abdullah Avcı, salı akşamı Fenerbahçeli yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdi. Deneyimli teknik adamın görüşmede, "Ben bu takımı ayağa kaldırırım, şampiyon yaparım." ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Avcı'nın ayrıca sarı-lacivertli yönetime kapsamlı bir rapor sunduğu iddia edildi.

SÖZLEŞME İÇİN BÜYÜK KOLAYLIK

Fanatik'te yer alan habere göre Abdullah Avcı, Fenerbahçe'de yaz aylarında başkanlık seçimi yapılacak olması nedeniyle sözleşme konusunda önemli bir kolaylık sağlamaya hazır.

Deneyimli çalıştırıcının, Aziz Yıldırım yönetiminin ardından göreve gelecek olası yeni yönetimi bağlamayacak bir sözleşmeye imza atabileceği belirtildi.

Böylece yaz aylarında yönetim değişikliği yaşanması halinde yeni başkanın teknik direktör konusunda kendi kararını verebilmesinin önü açık olacak.

FENERBAHÇE'NİN TÜM MAÇLARINI ANALİZ ETTİ

Abdullah Avcı'nın bu sezon Fenerbahçe'nin oynadığı bütün karşılaşmaları analiz ettiği ve sarı-lacivertli takımda görev almak için oldukça istekli olduğu öne sürüldü. Avcı'nın ismi yönetim içinde değerlendirilirken teknik direktör konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

"FENERBAHÇE'DE ÇALIŞMAYI ÇOK İSTEMİŞTİM"

Abdullah Avcı, daha önce de Fenerbahçe'de görev yapmak istediğini açıklamıştı. Deneyimli teknik adam, geçmişte gerçekleşmeyen Fenerbahçe ihtimali hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir türlü olmadı ama bir dönem şunu çok istedim: Trabzonspor'dan sonra Fenerbahçe'de çalışmayı çok istemiştim. Neden o dönem istedim? İki tane büyük ve zor camia uzun süre şampiyon olamamış... Trabzon'la yaşadıktan sonra Fenerbahçe ile de yaşamayı o dönem çok istemiştim."

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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMehmet yılmaz:

Takımı şampiyon etmek istiyorsanız. yıldız olmuş bir futbolcu getirmiyeceksiniz. yıldız olmak isteyen futbolcu getireceksiniz. oynayacak kendi kazansın. kendi kazandımı kulüpde kazanır. bizde farklı bizde önce futbolcunun kazancı sonra kulübün , o yüzden başarılı olmuyoruz. Altyapılarımızı sağlama alalım Kendi gençlerimize kazandıralım milyon dolarlar yurt dışına akmasın.

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Haber YorumlarıRick Ricco:

Al birini vur ötekine ayni seyin laciverti.

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Haber YorumlarıOsman Öztürk:

büyük hata olur...

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Haber YorumlarıSerkan Polat:

lan herkes ben bu takimi sampiyon yaparim diye atip tutuyor ama eldeki cop topcularla bunu nasil yapacak diye kimse dusunmuyor

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Haber YorumlarıSerkan Genç:

Sakın

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