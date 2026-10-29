6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı! Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular

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ABD merkezli Villa Vie Residences şirketinin işlettiği Villa Vie Odyssey adlı yolcu gemisi, Ekim 2024'te Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinden dünya turuna çıktı.

Gemi, klasik kruvaziyer seyahatlerinden farklı olarak yolcularına uzun süreli, hatta geminin kullanım ömrü boyunca denizde yaşama imkânı sunuyordu. Yolcular, gemideki kabinleri kiralayabiliyor veya satın alarak kalıcı yaşam alanına dönüştürebiliyordu.

Gemideki iç kabinlerin fiyatı 120 bin dolardan başlarken, lüks süitlerin fiyatı 440 bin dolara kadar çıkıyordu. Kabin sahipleri ayrıca aylık hizmet ve işletme ücretleri ödüyordu.

Ancak denizde yeni bir hayat kurmak isteyen yolcuların planları, geminin Kamboçya'daki Sihanoukville Limanı'na ulaşmasıyla altüst oldu.

YAKIT MALİYETİ 1.800 DOLARDAN 8 BİN DOLARA ÇIKTI

Şirket, 27 Ekim'de yaptığı açıklamada artan yakıt fiyatları nedeniyle geminin faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu. Açıklamaya göre geçmişte kabin başına ortalama 1.800 dolar olan aylık yakıt gideri, Asya'nın bazı bölgelerinde 6 bin ila 8 bin dolara yükseldi.

Yakıt fiyatlarındaki artışın, İran'daki savaşın enerji piyasalarında yarattığı etkilerden kaynaklandığı belirtildi. Şirket, yakıt tüketimini azaltmak için geminin hızını düşürdüğünü ve limanlarda daha uzun süre kaldığını ancak bu önlemlerin maliyet artışını karşılamaya yetmediğini bildirdi.

203 YOLCU GEMİDEN AYRILMAK ZORUNDA KALDI

Kamboçyalı yetkililerin verdiği bilgiye göre gemide çoğunluğu Amerikalı 203 yolcu ile 156 mürettebat bulunuyordu. Faaliyetlerin durdurulmasının ardından yolculardan gemiyi terk etmeleri istendi. Bazı yolcular kendilerine ayrılmaları için yalnızca birkaç saat süre verildiğini anlattı.

Şirket, yolcular için geçici konaklama ve ulaşım desteği sağlamaya çalıştığını açıklarken, bazı yolcular yeterli yardım alamadıklarını ileri sürdü.

ŞİRKET YENİDEN YAPILANMAYA GİDİYOR

Villa Vie Residences, artan maliyetleri doğrudan kabin sahiplerine yansıtmanın gerçekçi olmadığını belirterek mevcut işletme modelinin sürdürülemez hale geldiğini açıkladı. Şirketin önümüzdeki 60 gün içinde yeniden yapılanma ve finansman seçeneklerini değerlendireceği bildirildi. Geminin seferlerine ne zaman yeniden başlayacağı ise belirsizliğini koruyor.

6 MİLYON TL ÖDEDİLER, GEMİSİZ KALDILAR

Gemide ömür boyu yaşam hakkı için satışa sunulan 120 bin dolarlık kabinlerin Türk lirası karşılığı da dikkat çekti. 29 Ekim 2026 itibarıyla yaklaşık 49,84 TL olan dolar kuru üzerinden yapılan hesaplamaya göre, bu kabinlerin fiyatı yaklaşık 5 milyon 981 bin TL'ye denk geliyor. 440 bin dolarlık lüks süitlerin değeri ise yaklaşık 21 milyon 930 bin TL'yi buluyor.