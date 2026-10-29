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Sancaktepe'de pazarcıların yer kavgası kanlı bitti! 1 ölü, biri çocuk 5 yaralı

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Sancaktepe'de pazarcıların yer kavgası kanlı bitti! 1 ölü, biri çocuk 5 yaralı Haber Videosunu İzle
Sancaktepe'de pazarcıların yer kavgası kanlı bitti! 1 ölü, biri çocuk 5 yaralı
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İstanbul Sancaktepe'de halk pazarında iki esnaf grubu arasında çıkan yer tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Ağır yaralanan Ferhat Ö. (31) kurtarılamadı, aralarında 15 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden M.H. serbest bırakılırken, H.H. ve N.Ü. kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarından adliyeye sevk edildi.

  • Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi'ndeki halk pazarında iki esnaf grubu arasındaki yer tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü; Ferhat Ö. (31) hayatını kaybetti, biri 15 yaşında çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.
  • Polis, bıçaklı saldırıyı H.H.'nin (38) gerçekleştirdiğini tespit etti; H.H. ve N.Ü. (43) 'kasten yaralama' ve 'kasten öldürme' suçlarından adliyeye sevk edildi.
  • Gözaltına alınan 3 şüpheliden M.H. (47) emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

SANCAKTEPE'de pazarcılar arasında çıkan bıçaklı yer kavgasında Ferhat Ö. (31) hayatını kaybederken, biri çocuk 5 kişi yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 3 şüpheliden M.H. (47) serbest bırakılırken, H.H. (38) ve N.Ü. (43) 'Kasten yaralama' ve 'Kasten öldürme' suçlarından adliyeye sevk edildi.

YER TARTIŞMASI BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 08.04 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Akın Caddesi'nde kurulan halk pazarında meydana geldi. İddiaya göre, esnaf iki grup arasında çıkan yer tartışması kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Ferhat Ö. (31), Gökmen Ö. (36), Yener Ö. (47), Bekir G. (41), Burak Ö. (19) ve B.Ö. (15) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedaviye alınan Ferhat Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 5 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda, H.H. isimli pazarcının bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edildi. H.H. ve olay sırasında yanında bulunan N.Ü. ile bağlantılı olduğu belirlenen M.H. gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.H. serbest bırakılırken, H.H. (38) ve N.Ü. (43) 'Kasten Yaralama' ve 'Kasten Öldürme' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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