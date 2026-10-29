Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kupada büyük sürpriz! 3. Lig ekibi Süper Lig'den düşen takıma gol yağdırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kupada büyük sürpriz! 3. Lig ekibi Süper Lig'den düşen takıma gol yağdırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda büyük bir sürpriz yaşandı. Nesine 3. Lig temsilcisi Bitlis Spor 1916, geçen sezon Süper Lig'den düşen ve bu sezon 1. Lig'de mücadele eden Kayserispor'u 4-1 mağlup etti. Bitlis ekibi adını bir üst tura yazdırırken Kayserispor kupaya veda etti.

  • Bitlis Spor 1916, Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
  • Bitlis Spor 1916'nın golleri Ali Akkuş, Muhammet Arslantaş, Halil Yılmaz ve Enes İslam İlkin'den geldi; Kayserispor'un tek golü Mert Denizli'nin kendi kalesine attığı golle kaydedildi.
  • Maçta Kayserispor'un Muhammet Arslantaş (39), Efe Kemal Güler ve Malik Hayvali (90+1) ile bulduğu üç gol ofsayt ve faul gerekçeleriyle iptal edildi.

Yeni Bitlis Eren Stadı'nda oynanan karşılaşmaya genç oyuncuların ağırlıkta olduğu rotasyon kadrosuyla çıkan Kayserispor, ev sahibi ekibin etkili oyununa karşılık veremedi.

Bitlis Spor 1916, 30. dakikada Ali Akkuş'un golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekibin 39. dakikada Muhammet Arslantaş ile bulduğu gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

45. dakikada yeniden sahneye çıkan Muhammet Arslantaş, farkı ikiye çıkardı. İlk yarının son anlarında Efe Kemal Güler'in orta sahadan kaydettiği gol de faul gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

İkinci yarıya da hızlı başlayan Bitlis Spor 1916, 53. dakikada Halil Yılmaz'ın golüyle skoru 3-0 yaptı.  Kayserispor, 62. dakikada Mert Denizli'nin kendi kalesine attığı golle farkı ikiye indirdi. Ev sahibi ekip, 80. dakikada Enes İslam İlkin'in kaydettiği golle skoru 4-1'e taşıdı.  Kayserispor'un 90+1. dakikada Malik Hayvali ile bulduğu gol ise ofsayt nedeniyle iptal edildi.

SON DAKİKALARDA SAHAYA TARAFTAR GİRDİ

Karşılaşmanın son anlarında tribünlerden sahaya taraftar girmesi dikkat çekti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bitlis Spor 1916, Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Terörle mücadelenin kritik ismiydi! 'Süper vali' Ünal Erkan hayatını kaybetti

Terörle mücadelenin kritik ismiydi! "Süper vali" hayatını kaybetti
Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada

Hükümete yakın yazar oran verdi! İşte emeklilere verilecek ek zam
6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı! Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular

6 milyon lira ödedikleri gemiden kovuldular
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEkSeS YAV:

Düşene vir tekmede onlar vurmuş.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yolcu dolu otobüs şarampole yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti

Yolcu dolu otobüs şarampole yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca

Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca
Tüfekle ateş açtı, husumetlisinden kaçarken bıçakla yaralandı

Biri tüfekle geldi, biri bıçakla! Sonrası çok fena
Öğrencisiyle ilişki yaşamak için 4 kez otel odası tuttu! Sonu beklediği gibi olmadı

Mide bulandıran sır telefonundan çıktı! Otel odasında öğrencisiyle...
A Milli Takım'da neler oluyor? Ortalığı karıştıran iddiaya TFF'den jet açıklama

Ortalığı karıştıran iddiaya TFF'den jet açıklama
Anne ve 2 çocuğundan geriye acı kaldı! Son yolculuklarına uğurlandılar

Gözyaşları sel oldu! 3 cenaze yan yana
Şırnak’ta yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı

Günün ilk ışıklarında facia! Yolcu otobüsü tırla çarpışıp eve daldı