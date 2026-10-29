Kupada büyük sürpriz! 3. Lig ekibi Süper Lig'den düşen takıma gol yağdırdı

Kupada büyük sürpriz! 3. Lig ekibi Süper Lig'den düşen takıma gol yağdırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda büyük bir sürpriz yaşandı. Nesine 3. Lig temsilcisi Bitlis Spor 1916, geçen sezon Süper Lig'den düşen ve bu sezon 1. Lig'de mücadele eden Kayserispor'u 4-1 mağlup etti. Bitlis ekibi adını bir üst tura yazdırırken Kayserispor kupaya veda etti.
- Bitlis Spor 1916, Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
- Bitlis Spor 1916'nın golleri Ali Akkuş, Muhammet Arslantaş, Halil Yılmaz ve Enes İslam İlkin'den geldi; Kayserispor'un tek golü Mert Denizli'nin kendi kalesine attığı golle kaydedildi.
- Maçta Kayserispor'un Muhammet Arslantaş (39), Efe Kemal Güler ve Malik Hayvali (90+1) ile bulduğu üç gol ofsayt ve faul gerekçeleriyle iptal edildi.
Yeni Bitlis Eren Stadı'nda oynanan karşılaşmaya genç oyuncuların ağırlıkta olduğu rotasyon kadrosuyla çıkan Kayserispor, ev sahibi ekibin etkili oyununa karşılık veremedi.
Bitlis Spor 1916, 30. dakikada Ali Akkuş'un golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekibin 39. dakikada Muhammet Arslantaş ile bulduğu gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
45. dakikada yeniden sahneye çıkan Muhammet Arslantaş, farkı ikiye çıkardı. İlk yarının son anlarında Efe Kemal Güler'in orta sahadan kaydettiği gol de faul gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI
İkinci yarıya da hızlı başlayan Bitlis Spor 1916, 53. dakikada Halil Yılmaz'ın golüyle skoru 3-0 yaptı. Kayserispor, 62. dakikada Mert Denizli'nin kendi kalesine attığı golle farkı ikiye indirdi. Ev sahibi ekip, 80. dakikada Enes İslam İlkin'in kaydettiği golle skoru 4-1'e taşıdı. Kayserispor'un 90+1. dakikada Malik Hayvali ile bulduğu gol ise ofsayt nedeniyle iptal edildi.
SON DAKİKALARDA SAHAYA TARAFTAR GİRDİ
Karşılaşmanın son anlarında tribünlerden sahaya taraftar girmesi dikkat çekti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bitlis Spor 1916, Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.