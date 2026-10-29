Abbas, GKRY lideriyle görüşüp yeni İsrail hükümetiyle diyalog umudunu açıkladı

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geldiği görüşmede İsrail'deki seçim sürecine ilişkin, "Yeni bir İsrail hükümetinin kurulmasının hemen ardından birlikte diyaloğa başlayabileceğimizi umuyoruz" dedi.

MAHMUD ABBAS, GÜNEY KIBRIS LİDERİYLE GÖRÜŞTÜ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Başkent Lefkoşa'da GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya gelen Abbas, görüşmede İsrail'deki seçim sürecine ilişkin açıklama yaptı.

"YENİ İSRAİL HÜKÜMETİYLE DİYALOĞA BAŞLAYABİLECEĞİMİZİ UMUYORUZ"

Abbas yeni bir İsrail hükümetinin kurulmasının bölgedeki barış görüşmelerinin yeniden başlamasını sağlayacağını umduğunu söyledi. Abbas, "İsrail ve Filistin'in güven, istikrar ve barış içinde yaşayabilmesi için yıllardır İsrail tarafına barış için el uzatıyoruz. Yeni bir İsrail hükümetinin kurulmasının hemen ardından birlikte diyaloğa başlayabileceğimizi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı