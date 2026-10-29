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Hakkari Yüksekova'da sıcaklık düşünce Cilo Dağları'nın zirveleri karla kaplandı

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Hakkari Yüksekova'da sıcaklık düşünce Cilo Dağları'nın zirveleri karla kaplandı Haber Videosunu İzle
Hakkari Yüksekova'da sıcaklık düşünce Cilo Dağları'nın zirveleri karla kaplandı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağışlı hava ve sıcaklık düşüşüyle Cilo Dağları'nın zirveleri beyaza büründü. Kar yağışı dağ eteklerinde manzara oluştururken yetkililer yüksek kesimlerde seyahat eden sürücüleri ve vatandaşları hava muhalefetine karşı uyardı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini sürdüren yağışlı hava nedeniyle Cilo Dağları beyazı büründü.

İl genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesinin ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yüksekova ilçesinin simge noktalarından olan Cilo Dağları'nın zirveleri, yağışla beraber beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte dağ eteklerinde güzel manzaralar oluşurken, soğuk hava dalgasının önümüzdeki günlerde de ilçede ve bölgede etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Yetkililer, yüksek kesimlerde seyahat eden sürücüleri ve vatandaşları hava muhalefetine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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