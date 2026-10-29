Elazığ'da yürekleri ısıtan olay! Küçük çocuğun hareketi yaşlı adamı ağlattı

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Elazığ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte anaokulu öğrencileri, "Ölürüm Türkiyem" şarkısını seslendirdi.

Çocukların söylediği şarkıyı dinleyen yaşlı bir adam, duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadı.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN HAREKETİYLE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yaşlı adamın duygulandığını fark eden küçük bir öğrenci, yanına gelerek elini öptü.

Bu hareket karşısında daha da duygulanan adam, ağlayarak etkinlik alanından ayrıldı.