Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada içlerinden geçtiler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada içlerinden geçtiler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Juventus, deplasmanda karşılaştığı Genoa'ya 2-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekip, ilk yarıda bulduğu iki golle galibiyete uzanırken Juventus, ligdeki üçüncü yenilgisini yaşadı.

Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Genoa, 12. dakikada Kingsley Ehizibue'nin golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip, 28. dakikada Tommaso Baldanzi'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda Juventus'un geri dönüş çabaları sonuç vermedi ve Genoa sahadan 2-0 galip ayrıldı.

JUVENTUS 14 PUANDA KALDI

Bu sonuçla Juventus, ligdeki dokuzuncu maçında üçüncü mağlubiyetini alarak 14 puanda ve sekizinci sırada kaldı. Genoa ise puanını 10'a yükselterek 13. sıraya çıktı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Netanyahu'ya rakibinden rest! Siyonist askerlik hükümeti kuracak

Netanyahu'nun koltuğunu sallayacak hamle
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selin vurduğu Arjantin'de zehirli yılanlar ve timsahlar mahallelere indi

Zehirli yılan ve timsahlar mahallelere indi
Vatan Caddesi'ndeki 29 Ekim Kortej geçişi ertelendi

Vatan Caddesi'ndeki 29 Ekim Kortej geçişi ertelendi
Kuzey Kore'den savaş provası gibi hamle! 10 füze fırlatıldı

Dünyayı tedirgin eden haber! Peş peşe 10 füze ateşlediler
İsrail'de seçim sonrası ortalık karıştı! Sokağa inenlerin 2 isteği var

Seçim bitti, ortalık karıştı! Sokağa inen kalabalığın 2 isteği var
Yüksekten düşüp felç kaldı, paraşütle atlayarak korkusunu yendi! Ece Aytaç hikayesini kitaba döktü

Felç kaldı ama en büyük korkusunu yendi! Paraşütle atladı
Netanyahu'nun kaderi bu oylara bağlı! Sayım başladı

Dananın kuyruğu bugün kopacak
Yapay zekaya danışarak ilaç dozunu değiştirdi! 31 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Yapay zekaya sorduğu soru ölüm getirdi