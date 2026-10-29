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Mbappe'nin bir sözü ortalığı karıştırdı! Formalarını yaktılar

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Mbappe'nin bir sözü ortalığı karıştırdı! Formalarını yaktılar Haber Videosunu İzle
Mbappe'nin bir sözü ortalığı karıştırdı! Formalarını yaktılar
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Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong hakkında kullandığı ifadelerin ardından başlayan tartışmalar büyüyor. Çinli taraftarlar, Mbappe'nin formalarını yakarak ve posterlerine zarar vererek tepkilerini gösterdi.

  • Kylian Mbappe, yapay zekâyla yüzünün Mao Zedong'un görüntüsüne yerleştirildiği bir videodaki kişiyi "Çinli diktatör" olarak nitelendirdi.
  • Çinli şirketler Dongpeng, Mengniu ve Milkground, Mbappe ile reklam iş birliklerini sonlandırdı.
  • Real Madrid ve LaLiga Başkanı Javier Tebas, Mbappe'nin özür mesajını destekleyerek Çin ile ilişkilere verilen önemi vurguladı.

Kylian Mbappe'nin Mao Zedong hakkında kullandığı "Çinli diktatör" ifadesi, Çin'de tepkilere neden oldu. Fransız futbolcunun açıklamalarına öfkelenen bazı taraftarlar, Real Madrid formalarını ateşe verirken Mbappe'nin posterlerine de zarar verdi.

ÜÇ ŞİRKET SPONSORLUKTAN ÇEKİLDİ

Tartışmaların ardından Çinli şirketler Dongpeng, Mengniu ve Milkground'un Mbappe ile reklam iş birliklerini sonlandırdıkları bildirildi. Öte yandan Çin devlet televizyonu CCTV'nin, Real Madrid'in LaLiga maçlarının yayınını askıya aldığı da iddia edildi.

MBAPPE'NİN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Mbappe, katıldığı bir programda kendisi hakkında internette hazırlanan esprili içeriklerden söz ederken yüzünün Mao Zedong'un görüntüsüne yapay zekâyla yerleştirildiği bir videoyu hatırlattı. Fransız yıldızın videodaki kişiyi "Çinli diktatör" olarak nitelendirmesi, Çin'deki tartışmaların başlangıcı oldu.

MBAPPE ÖZÜR DİLEDİ

Tepkilerin büyümesi üzerine açıklama yapan Mbappe, sözlerinin yanlış değerlendirilebileceğini yeterince düşünmediğini belirterek özür diledi. Fransız futbolcu, Çin'deki ve dünyanın farklı bölgelerindeki Çinli toplulukların üzüldüğünü anladığını, kimseyi incitmek istemediğini ve Çin halkına saygı duyduğunu ifade etti.

REAL MADRID'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Real Madrid de yaşanan tartışmaların ardından açıklama yaparak Çin'e ve Çin halkına duyduğu saygıyı vurguladı. İspanyol kulübü, Mbappe'nin özür mesajını desteklediğini belirterek kültürler arası anlayışa ve Çin ile dostluk ilişkilerine önem verdiğini bildirdi.

LALIGA BAŞKANI DA ÖZÜR DİLEDİ

LaLiga Başkanı Javier Tebas da tartışmalara ilişkin açıklamasında Mbappe'nin sözlerinin kişisel görüşü olduğunu vurguladı. Tebas, yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek Çinli yetkililer ve futbolun paydaşlarıyla iletişim halinde olduklarını belirtti. İspanyol futbolunun Çin ile ilişkilerinin zarar görmemesi için gerekli adımları attıklarını ifade etti.

Kaynak: Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarımücahid:

Peki Fransızlar, Cezayir köylü halkını öldürürken neredeydi bu Mbabbe?????????

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Haber Yorumlarıabbas dursun:

geri bas geri basssssss

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Haber YorumlarıKorkusuz Korkak:

Söylediklerindeki yanlış yok ki kendisinin yönetiminde Çin'de yaptığı devrimlerle 70 milyon insan ölümüne sebep oldu

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