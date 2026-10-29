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3 eksik var! İşte Galatasaray'ın Konyaspor kadrosu

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3 eksik var! İşte Galatasaray'ın Konyaspor kadrosu Haber Videosunu İzle
3 eksik var! İşte Galatasaray'ın Konyaspor kadrosu
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı ile Kazımcan Karataş ve Kaan Ayhan kamp kadrosunda yer almadı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

3 EKSİK VAR

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı'nın yanı sıra Kazımcan Karataş ve Kaan Ayhan yer almadı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre kadroda şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Lucas Torreira, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Wilfried Singo, Mario Lemina

Konyaspor-Galatasaray müsabakası yarın saat 20.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Kaynak: AA
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