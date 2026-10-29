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Çölün ortasında şaşırtan manzara! Yayılmasını durduramıyorlar

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Çölün ortasında şaşırtan manzara! Yayılmasını durduramıyorlar
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde, doğal yaşam alanları binlerce kilometre uzaklıkta bulunan Patagonya maraları çölde çoğalmaya başladı. Arjantin'e özgü kemirgenlerin sayısının yaklaşık 200'e ulaştığı tahmin edilirken hayvanların bölgeye nasıl geldiği henüz kesin olarak belirlenemedi.

  • Dubai şehir merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Al Qudra gölleri çevresinde ve Al Marmoom Çölü Koruma Alanı'nda Güney Amerika kökenli Patagonya maraları görülmeye başlandı.
  • Patagonya maralarının bölgedeki ilk kayıtları 2020 yılında COVID-19 pandemisi sırasında yapıldı; Kasım 2024'teki saha incelemelerinde yavrusunu emziren bir dişi ve genç bireylerin görülmesi hayvanların bölgede ürediğini ortaya koydu.
  • Bölgedeki Patagonya maralarının sayısının yaklaşık 200'e ulaştığı tahmin ediliyor ancak resmi bir nüfus sayımı bulunmadığından kesin sayı bilinmiyor.

Dubai şehir merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Al Qudra gölleri çevresinde ve Al Marmoom Çölü Koruma Alanı'nda, Güney Amerika kökenli Patagonya maraları görülmeye başlandı.

Uzun bacakları ve tavşanı andıran görünümleriyle dikkat çeken hayvanlar, çöl koşullarına uyum sağlayarak bölgede yaşamlarını sürdürüyor.

İLK KEZ PANDEMİ DÖNEMİNDE GÖRÜLDÜLER

Patagonya maralarının bölgedeki ilk kayıtları, 2020 yılında COVID-19 pandemisi sırasında yapıldı. Kasım 2024'te gerçekleştirilen saha incelemelerinde, çölde yaşayan farklı mara grupları gözlemlendi. Yavrusunu emziren bir dişinin ve genç bireylerin görülmesi, hayvanların bölgede ürediğini ortaya koydu.

SAYILARI 200'E ULAŞMIŞ OLABİLİR

Bölgedeki Patagonya maralarının sayısının yaklaşık 200'e ulaştığı tahmin ediliyor. Ancak yetkililer tarafından gerçekleştirilen resmi bir nüfus sayımı bulunmadığından hayvanların kesin sayısı bilinmiyor.

NEREDEN GELDİKLERİ GİZEMİNİ KORUYOR

Anavatanı Arjantin olan bu hayvanların Dubai çölüne nasıl ulaştığı henüz netlik kazanmadı. Uzmanlar, maraların egzotik hayvanların bulunduğu özel mülklerden veya tesislerden kaçmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde memeliler üzerine araştırmalar yapan Jacky Judas da hayvanların büyük olasılıkla esaret altında tutuldukları yerlerden kaçtığını belirtti.

Patagonya maralarının çöl ortamında yaşamlarını sürdürmeleri ve üremeleri, bölgedeki yaban hayatı araştırmacılarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Hamza Temur
Hamza Temur
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıY. Selim:

iyice doğanın dengesi şaştı yarın öbür sokakta kutup ayısı görürsek şaşırmayın

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