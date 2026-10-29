Erzurum'da elektrik direğine tırmanan yavru bozayı akıma kapılarak öldü

Erzurum'da elektrik direğine tırmanan yavru bozayı akıma kapılarak öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Dutçu Mahallesi'nde elektrik direğine çıkan yavru bozayı akıma kapılarak öldü. Direkte hareketsiz duran ayıyı gören köylüler yetkililere haber verdi; gerekli güvenlik önlemini alan Aras EDAŞ ekipleri ayıyı direkten indirdi.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde elektrik direğine çıkan yavru bozayı, akıma kapıldı. Direkte hareketsiz halde bulunan ayı, Aras EDAŞ ekipleri tarafından indirildi.
DİREKTE HAREKETSİZ GÖRDÜLER
Olay, Palandöken ilçesine bağlı Dutçu Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik direğinde hareketsiz haldeki ayıyı gören köylüler, yetkililere haber verdi. Bölgeye gelen Aras EDAŞ ekipleri, gerekli güvenlik önlemini aldıktan sonra elektrik direğine tırmandı. Ekipler, öldüğünü belirledikleri yavru bozayıyı direkten indirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı