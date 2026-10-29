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Para vermeyen annesini bıçakla rehin aldı, sonra çatıya çıktı! Kahramanmaraş'ta 2 saatlik gerilimi özel harekat bitirdi

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Para vermeyen annesini bıçakla rehin aldı, sonra çatıya çıktı! Kahramanmaraş'ta 2 saatlik gerilimi özel harekat bitirdi
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Kahramanmaraş'ta 27 yaşındaki A.D., para istediği annesi N.D. olumsuz yanıt verince onu bıçakla rehin aldı. Annesinin fırsatını bulup kaçmasının ardından çatıya çıkıp atlayacağını söyleyen A.D., polisin yaklaşık 2 saatlik ikna çabalarına yanıt vermedi. Özel harekat ekiplerini görünce bıçağı atan A.D. gözaltına alındı, annesi oğlundan şikayetçi oldu.

  • Kahramanmaraş'ta A.D. (27), para istediği annesi N.D.'yi olumsuz yanıt alınca bıçakla rehin aldı.
  • Annesinin kaçmasının ardından çatıya çıkan A.D., yaklaşık 2 saatlik ikna sürecinin sonunda özel harekat polislerince yakalandı.
  • Gözaltına alınan A.D. sağlık kontrolünden geçirilirken, annesi N.D. oğlundan şikayetçi oldu.

KAHRAMANMARAŞ'ta A.D. (27), para istediği annesi N.D.'yi olumsuz yanıt alınca bıçakla rehin aldı. N.D. oğlunun bir anlık dalgınlığından faydalanıp kaçarken, bu kez çatıya çıkıp intihara kalkışan A.D., özel harekat polisleri tarafından yakalandı.

PARA VERMEYİNCE BIÇAĞI ÇEKTİ

Olay, dün akşam saatlerinde Yusuflar Mahallesi'nde meydana geldi. N.D., kendisinden para isteyen oğlu A.D.'ye olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. A.D. kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle annesini bıçakla rehin aldı. Evden gelen yardım çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada bir fırsatını bulan N.D., oğlunun elinden kurtulup kendini dışarı attı.

ÇATIDA 2 SAATLİK İKNA

Çatıya çıkıp aşağı atlayacağını söyleyen A.D., polislerin yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına olumsuz yanıt verince özel harekat polisleri istendi. A.D., özel harekat ekiplerini görünce elindeki bıçağı aşağı attı.

ANNESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Yakalanıp gözaltına alınan A.D., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. N.D. ise oğlundan şikayetçi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıUmut Senturk:

Ailelere yazık.gelecege yazık.neden seyrediyiruz.idam gelmeli diger ulkeler gibi

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