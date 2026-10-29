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Cumhuriyet'in 103 yıllık ışığı Galata Kulesi'ni aydınlattı

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Cumhuriyet'in 103 yıllık ışığı Galata Kulesi'ni aydınlattı Haber Videosunu İzle
Cumhuriyet'in 103 yıllık ışığı Galata Kulesi'ni aydınlattı
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İstanbul’un simge yapılarından Galata Kulesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen görsel gösteri kapsamında Atatürk’ün tarihî fotoğrafları ve Türk bayrağının ay yıldızıyla aydınlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümüne özel hazırlanan gösteriye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Ersoy, paylaşımında, “Cumhuriyetimizin ışığı, bu topraklarda ilelebet parlamaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

  • Kültür ve Turizm Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Galata Kulesi'nde özel bir görsel gösteri gerçekleştirdi.
  • Gösteride kulenin cephesine Atatürk'ün farklı dönemlerine ait siyah beyaz fotoğrafları, Türk bayrağının ay yıldızı ve '29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun' mesajı yansıtıldı.
  • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gösteriyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümünde İstanbul’un simge yapılarından Galata Kulesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hafızalara kazınan fotoğrafları ve ay yıldızla aydınlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Cumhuriyetimizin 103 yıllık gururuyla bu akşam Galata Kulesi’ni aydınlattık!” sözleriyle 29 Ekim coşkusunu tarihî kuleye taşıdıklarını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul’un tarihî simgelerinden Galata Kulesi’nde özel bir görsel gösteri gerçekleştirdi.

Cumhuriyet’in ilanının 103’üncü yıl dönümüne özel hazırlanan gösteride, tarihî kulenin cephesi Atatürk’ün farklı dönemlerine ait görüntüleriyle aydınlandı.

ATATÜRK’ÜN TARİHÎ FOTOĞRAFLARI GALATA KULESİ’NDE

Görsel gösteride, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kürsüdeki hitaplarından milletini selamladığı anlara, yol arkadaşlarıyla birlikte yürüdüğü karelerden resmî törenlerdeki görüntülerine kadar hafızalara kazınan siyah beyaz fotoğrafları dönüşümlü olarak yansıtıldı.

Atatürk’ün tarihe iz bırakan fotoğraflarına Türk bayrağının ay yıldızı ve “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun” mesajı eşlik etti.

Gösteriye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Galata Kulesi’ne yansıtılan görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti. Çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarında paylaşan vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak oldu.

BAKAN ERSOY’DAN CUMHURİYET’İN EMANETİ VURGUSU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gösterinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihe iz bırakan fotoğraflarını şanlı ay yıldızla birlikte Galata Kulesi’nin duvarlarına yansıttıklarını belirtti.

Hafızalara kazınan görüntülerin taşıdığı tarihî ve manevi anlama dikkat çeken Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Her bir karede milletimizin bağımsızlık iradesini, Cumhuriyetimize duyduğumuz derin minneti ve gelecek nesillere taşıdığımız büyük emaneti bir kez daha hissettik.”

Bakan Ersoy, paylaşımını “Cumhuriyetimizin ışığı, bu topraklarda ilelebet parlamaya devam edecek!” sözleriyle tamamladı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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