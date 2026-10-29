İzmir'de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması

İzmir'de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlamasıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Atatürk Lisesi öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamalarında sergiledikleri zeybek gösterisiyle büyük beğeni topladı. Cumhuriyet coşkusunu zeybek oynayarak yaşayan öğrenciler, bağımsızlık ve yiğitliğin simgesi olan geleneksel oyunlarıyla izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İzmir Atatürk Lisesi öğrencileri zeybek oynadı.
Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümüne özel gerçekleştirilen gösteride öğrenciler, Ege Bölgesi'nin simgelerinden biri olan zeybek oyununu sergiledi.
CUMHURİYET'İN 103. YILINA ÖZEL GÖSTERİ
Öğrencilerin Cumhuriyet Bayramı'nda zeybek oynaması, kutlamalara ayrı bir anlam kattı.
Türk kültüründe cesaret, yiğitlik ve bağımsızlığı simgeleyen zeybek, Cumhuriyet'in 103. yılında bir kez daha sahnelendi.