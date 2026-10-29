İzmir'de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması

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İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İzmir Atatürk Lisesi öğrencileri zeybek oynadı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümüne özel gerçekleştirilen gösteride öğrenciler, Ege Bölgesi'nin simgelerinden biri olan zeybek oyununu sergiledi.

CUMHURİYET'İN 103. YILINA ÖZEL GÖSTERİ

Öğrencilerin Cumhuriyet Bayramı'nda zeybek oynaması, kutlamalara ayrı bir anlam kattı.

Türk kültüründe cesaret, yiğitlik ve bağımsızlığı simgeleyen zeybek, Cumhuriyet'in 103. yılında bir kez daha sahnelendi.