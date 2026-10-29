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İzmir'de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması

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İzmir'de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması Haber Videosunu İzle
İzmir'de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması
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İzmir Atatürk Lisesi öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamalarında sergiledikleri zeybek gösterisiyle büyük beğeni topladı. Cumhuriyet coşkusunu zeybek oynayarak yaşayan öğrenciler, bağımsızlık ve yiğitliğin simgesi olan geleneksel oyunlarıyla izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İzmir Atatürk Lisesi öğrencileri zeybek oynadı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümüne özel gerçekleştirilen gösteride öğrenciler, Ege Bölgesi'nin simgelerinden biri olan zeybek oyununu sergiledi.

CUMHURİYET'İN 103. YILINA ÖZEL GÖSTERİ

Öğrencilerin Cumhuriyet Bayramı'nda zeybek oynaması, kutlamalara ayrı bir anlam kattı. 

Türk kültüründe cesaret, yiğitlik ve bağımsızlığı simgeleyen zeybek, Cumhuriyet'in 103. yılında bir kez daha sahnelendi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAnastanapulos:

Saf tutup 2 rekat namaz kıl deseler, Hiç biri kılmaz.

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Haber YorumlarıFerit Gündüz:

foncu fatma da hanımda senin kafadandı.

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Haber YorumlarıMustafa TekkaleMMM:

Akıllı ve yetenekli bu gençlere selam olsun

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Haber YorumlarıMustafa TekkaleMMM:

Bravo gençlere.

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Haber Yorumlarımedcan:

Çok büyük bir eksiklik giderilmiş. tüyler diken diken.

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