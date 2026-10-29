Tatil cennetini sel vurdu! Seralar yerle bir oldu, evler çamura gömüldü

Antalya’da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, en çok Demre’yi vurdu. 15 gün arayla ikinci kez selle mücadele eden ilçede, evlerini sular altında bulan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

3 MAHALLE SULAR ALTINDA KALDI

Antalya genelinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, Demre ilçesinde kuvvetini artırdı. Çevreli, Üçağız ve Yavu mahallelerinde sel ve su baskınları yaşandı. Yollarda su birikintileri oluşurken bazı ara sokaklar da suyla doldu. Ev ve iş yerlerinin yanı sıra tarım alanları da baskınlardan olumsuz etkilendi. Sel sularının getirdiği molozlarla dolan yollarda ulaşımda aksamalar yaşandı.

EKİPLER BÖLGEDE

DSİ, ASAT ve Demre Belediyesi ekipleri, sağanağın neden olduğu olumsuzluklara müdahale etti. Demre Kaymakamı Emin Bağlı, DSİ 13. Bölge Müdürü Özhan Erdanışman, ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay ve Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, bölgede yürütülen çalışmaları yerinde takip etti.

“ÇOK BÜYÜK BİR FELAKET YAŞIYORUZ”

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, 15 gün önce yaşanan selden daha etkili bir durumla karşı karşıya olduklarını söyledi. Duran, “Geçen seferden daha etkili bir yağmurla karşı karşıyayız. Yukarıdaki bütün dereler Çevreli’nin içinden geçiyor. Seralar tamamen berbat oldu. Üçağız Meydanı geçen sefer biraz yapmıştık, yine aynı oldu. Yavu’da düden çalışmıyor. Karayolları; tamamen yol kapalı. Şu an ilçemizde çok büyük bir felaket yaşıyoruz” dedi.

YOLLARDA ÇÖKMELER YAŞANDI

Selin yol açtığı hasar, sabah saatlerinde netleşti. Birçok noktanın sel sularının getirdiği moloz yığınları ve çamurla dolduğu görüldü. Bazı evler sel suları nedeniyle zarar görürken, bazı yollarda çökmeler meydana geldi, araçlar da selden etkilendi.

“HİÇBİR ŞEYİN KULLANILABİLECEK HALİ KALMADI”

Evi sel sularıyla dolan bir vatandaş, “Çok büyük sel oldu. Evimize her yerden yağmur suyu ve çamur girdi. Oturacak hal yok. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Çok kötü. Diyecek bir şeyim yok. Bu ikinci defa oldu. Temizledik, düzenledik, tekrar oldu. Hiçbir şeyin kullanılabilecek hali kalmadı. Ne yapacağız, biz de bilmiyoruz” diye konuştu.

Evi sular altında kalan bir başka vatandaş da “Dün akşamdan beri böyle mücadele ettik. Geldiğimizde sabah bir şey kalmaz diyordum. Ama yine de dört duvar kalmış. Kullanılacak bir şeyim yok. Maddiyat bir yana, ruhsal yönden de çok büyük çöküş yaşanıyor” dedi.

6 İLÇEDE DE SU BASKINI

Yağışlar Aksu, Kepez, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde de etkili oldu. Bu ilçelerde su baskınları, mahsur kalma olayları ve ağaç devrilmeleri yaşandı. İhbarlar üzerine harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri olaylara müdahale etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı