Futbol sahalarında şaşkına çeviren olay! Gol atmadan 3 puan aldılar

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Pier Luigi Penzo Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada iki takım da uzun süre gol bulamadı. Inter, 80. dakikada Matias Moreno'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden yalnızca iki dakika sonra, 82. dakikada Redouane Halhal da topu kendi ağlarına gönderdi. Venezia'nın iki oyuncusunun kendi kalesine attığı gollerle Inter, mücadeleyi 2-0 kazandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU İKİNCİ YARIDA GİRDİ

Inter'in milli futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Deneyimli orta saha oyuncusu, ikinci yarının başında Aleksandar Stankovic'in yerine oyuna dahil oldu.

INTER LİDERLİĞİNİ KORUDU

Bu galibiyetle puanını 25'e yükselten Inter, Serie A'daki liderliğini sürdürdü. Venezia ise 3 puanla son sırada kaldı. Inter gelecek hafta Milan deplasmanında derbi mücadelesine çıkacak. Venezia ise Como'ya konuk olacak.